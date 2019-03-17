Barajlar: Temiz Enerji ve ekolojik zarar iç içe

Canlı türlerini yok ettiler, yerli grupları yerinden ettiler ve ülkeler arasında gerginlik yarattılar... Ancak Güney yarıkürede hâlâ binlerce baraj inşa ediliyor.

Küresel Baraj İzleme kuruluşu tarafından ay başında yayınlanan verilere göre şu anda dünya çapında planlanan veya yapım aşamasındaki 3 bin 700 büyük ölçekli projenin 2 bin 863'ü Asya, Afrika veya Güney Amerika'da.

Yale Üniversitesi'nden çevre bilimci ve İran çevre departmanının eski yetkililerinden Kaveh Madani, "Bu barajları nerede inşa ettiklerine bakın. Çin ve Brezilya adeta çıldırmış durumda" dedi ve ekledi: "Gelişmekte olan bu ülkeler, kendi ayakları üzerinde durabileceklerini ispatlamak istiyorlar."

Uluslararası Hidroelektrik Birliği'nden gelen verilere göre, Çin ve Brezilya, 2017 yılında hidroelektrik barajlar yoluyla 12.5 Gigawatt güç kapasitesi elde ederek, o yılki küresel kazanımın yarısından fazlasına sahip olmuş oldu.

Aynı dönemde ek 1.9 Gigawatt üreten Afrika'da, şu an altı ülke elektrik üretiminin yüzde 90'ından fazlası için barajlara güveniyor.