Barajlardaki doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü

İSTANBUL (AA) - Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve havaların yağışsız geçmesi nedeniyle İstanbul'daki barajların su seviyesi, bu yıl ilk defa yüzde 50'nin altına gerileyerek yüzde 49,37 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre, kente su sağlayan 10 barajdaki su oranı yüzde 50,63 azaldı.

22 Ekim'de doluluk oranı yüzde 52,56 olan barajlardaki su seviyesi, 15 gün içinde yüzde 49.37'ye geriledi. 15 günlük azalma oranı, yüzde 3,19'u buldu.

Su seviyesi en çok azalan barajların başında Sazlıdere ile Istrancalar geldi. Sazlıdere Barajı'nda su oranı yüzde 14,67 olurken, Istrancalar Barajı'ndaki su oranı ise yüzde 25,10 oldu.

Yüzde 70,71 ile su seviyesi en yüksek baraj Kazandere olurken, su seviyesi Ömerli'de yüzde 54,25, Darlık'ta yüzde 56,57, Büyükçekmece'de yüzde 54,10, Terkos'ta yüzde 51,39, Elmalı'da yüzde 50,89, Alibeyköy'de yüzde 50,64 ve Pabuçdere'de yüzde 46,68 oldu.

Günlük yaklaşık 3 milyon metreküp su tüketilen İstanbul'da, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında tüketilen günlük su miktarı bu rakamı aştı.