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Barajlardaki su seviyesi “full” çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 13:20 | Son Güncelleme

Su seviyesi 2018’in son aylarında bir hayli düşen barajlardan sevindirici haber geldi.

Su seviyesi 2018’in son aylarında bir hayli düşen barajlardan sevindirici haber geldi. İzmir, Manisa ve Uşak’taki 21 barajın doluluk oranı kış yağışlarıyla birlikte yüzde 70’e yükselirken, 5 baraj da ise su seviyesi yüzde 100’e ulaştı.
2018’in son aylarında, su seviyesi bir hayli düşen barajlar, son yağışlarla birlikte doldu. 2017 yılında, son 44 yılın en kurak yazını geçiren Türkiye, 2019 sulama sezonuna adeta umutla girdi. Ocak ayında yaşanan şiddetli yağışlar hem yeraltı su seviyelerine hem de barajların doluluk oranlarına olumlu yönde yansıdı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki; İzmir, Manisa ve Uşak’taki toplam 21 barajın ortalama su seviyesi yüzde 70’e çıktı. Bu rakamın, geçen yılın aynı mevsiminde yüzde 54.4 olarak kaydedilmesi dikkat çekti.

5 baraj “full” çekti
İzmir Kavaklıdere, Çaltıkoru, Bademli, Yortanlı Barajları ile Manisa Güneşli Barajlarında doluluk oranları yüzde 100’e ulaştı. Ürkmez 99,3, Kestel 97.1 ve Alaçatı 98.3 barajlarında ise su seviyesi yüzde 95’in üstünde olduğu bildirildi. İzmir’in içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda da durumda yüzleri güldürdü. İzmir’in Güney aksına su veren Tahtalı Barajı’nda su seviyesi yüzde 83.4 ulaştı. Tahtalı Barajı’nda şu anda 259,1 milyon metreküp su bulunurken, Balçova Barajı’nın doluluk oranı yüzde 80.6’yı gördü. Barajdaki su miktarı şu anda 6,3 milyon metreküp olduğu öğrenildi.
2018 yazında yoğun su kullanımı nedeniyle su seviyesi eksi seviyelere gerileyen Manisa Marmara Gölü ise ocak yağışlarıyla yeniden doldu. Gölün doluluk oranı birkaç ay içinde yüzde 1’den yüzde 38,8 e çıkarken, havzada 134,1 milyon metreküp su birikti.

"Suyumuz sınırsız değil"
Barajlardaki su oranlarının sevindirici olduğunu belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, üreticilerin yine de suyu dikkatli kullanmaları gerektiğini belirtti. Eker, "2017 ve 2018 sezonlarına göre 2019’da baraj ve göletlerimizde daha çok su var; ancak bu demek değil ki suyumuz sınırsız. Sonraki sezonları da hesaplayarak suyu olabildiğince tasarruflu ve planlı şekilde kullanmalıyız. Suyun kıymetini en iyi üreticilerimiz bilir" dedi.

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