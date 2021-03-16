HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Barakada kan donduran cinayet

Barakada kan donduran cinayet

16.03.2021 18:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir şahıs, boş bir arazideki barakada silahla vurulmuş halde bulundu.Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir şahıs, boş bir arazideki barakada silahla vurulmuş halde bulundu.
Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sercan Tufan (30) cadde üzerinde bulunan boş arazideki barakada silahla boğazından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Barakaya gelen arkadaşı Tufan’ı kanlar içinde yatarken buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tufan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine gelen polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyorduKöpeğin inanılmaz değişimi! Keneler vücudunu sarmış, diri diri yeniliyordu
Ahmet Aziz Nesin'e Doğu Perinçek'e hakaretten bin 620 lira para cezasıAhmet Aziz Nesin'e Doğu Perinçek'e hakaretten bin 620 lira para cezası
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
1/

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Son dakika! Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Son dakika! Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Aşı olduğunu söyleyerek inandıran dolandırıcıya 90 bin TL'lik altın kaptırdı

Dolandırıcılar bu kez de "aşı"yı kullandı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Samsun'da eski eşi tarafından darp edilen kadın konuştu

Samsun'da eski eşi tarafından darp edilen kadın konuştu

Ahmet Aziz Nesin'e Doğu Perinçek'e hakaretten bin 620 lira para cezası

Ahmet Aziz Nesin'e Doğu Perinçek'e hakaretten bin 620 lira para cezası

Aydın'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Aydın'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.