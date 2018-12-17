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Barakada karnından silahla vurulmuş halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 08:33 | Son Güncelleme

ANKARA'da barakada karnından silahla vurulmuş bulunan Mustafa Ataman (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da barakada karnından silahla vurulmuş bulunan Mustafa Ataman (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Saat 22.00 sıralarında polisi arayan bir kişi, Altındağ ilçesi Karapürçek semti 281 Cadde ile 292 Sokak kesişiminde, derme çatma barakada yaralı kişi olduğunu söyledi. Barakaya giden polis ekipleri Mustafa Ataman'ı, karnından tabancayla vurulmuş halde yaralı buldu. Sağlık ekipleri tarafından Ankara Hastanesi'ne kaldırılan Ataman, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri, güvercin beslenen barakada ve çevrede inceleme yaptı. Delil niteliğinde bazı bulgulara el konuldu. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözlatına alırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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