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Barakada öldürülen şahıs gözyaşlarıyla toprağa verildi

18.03.2021 14:26 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada silahla vurularak ölen vatandaş gözyaşlarıyla toprağa verildi.Olay, 16 Mart Salı günü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada silahla vurularak ölen vatandaş gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olay, 16 Mart Salı günü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan Tufan (30) ailesinin izni ile arazilerine baraka yapmasına izin verdiği Ali M. isimli şahsın yaşadığı barakaya geldi. Tufan, Ali M’den araziyi boşaltmasını istedi. Tufan ile Ali M. arasında barakada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali M., silahla Tufan’ı vurdu. Ali M., olayın ardından kamyonetini de barakanın önünde bırakarak kayıplara karıştı. Barakaya gelen arkadaşı Tufan’ı kanlar içinde yatarken buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tufan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatan polis, Ali M’yi gözaltına aldı.
Sercan Tufan’ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Örcün Sultan Baba Mezarlığı’na defnedildi.

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