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Barakada yaşayan aileye ev hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 13:03 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde ekonomik durumu yetersiz olduğu için tek odalı barakada yaşam mücadelesi veren 8 kişilik Sayan Ailesi'ne yardım eli uzandı.

Barakada yaşayan aileye ev hediye etti

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde ekonomik durumu yetersiz olduğu için tek odalı barakada yaşam mücadelesi veren 8 kişilik Sayan Ailesi'ne yardım eli uzandı. İstanbul'da yaşayan iş insanı, sosyal medyadan durumlarını gördüğü aileye ev hediye etti.
Geçen günlerde bir grup öğretmen tarafından yapılan sosyal araştırmada, Hilvan'a bağlı Mantarlı Mahallesi'nde Sayan Ailesi'nin tek odalı barakada yaşadığı belirlendi. Ömer Sayan (75) ile ikinci eşi Seyran Sayan (38) ve 6 çocuklarının sadece yaşlılık maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını öğrenen öğretmenler, ailenin durumunu sosyal medyadan paylaşarak hayırseverlerden yardım istedi. İstanbul'da yaşayan iş insanı, ailenin durumunu öğrenince yardım etmek için harekete geçti. Adının açıklanmasını istemeyen iş insanı, Hilvan Kaymakamlığı, Hilvan Belediyesi ve sosyal medyada paylaşımda bulunan öğretmenlerle iletişime geçerek aileye ev hediye etti.
'BU BİZİM İNSANİ GÖREVİMİZDİR'
Satın aldığı evi eşyalarla döşeyen iş insanı, "Sayan Ailesi'nden sosyal medya aracılığı yapılan paylaşımlar sayesinde haberdar oldum. Aile ile yakından ilgilenen öğretmen ve mahalle muhtarının da aracı olması nedeniyle Allah rızası için yardım elini uzattık. Zaten bu bizim sosyal ve insani sorumluluğumuzdur. Bugün bu sorumluluğumuzu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili Sayan Ailesi'nin yeni yuvalarında sağlık, huzur ve mutlulukla yaşamalarını temenni ediyorum. Ayrıca böyle hayırlı bir işe vesile olan öğretmen kardeşlerimize ve evin tadilatı konusunda desteklerini esirgemeyen Hilvan Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.
'İLK DEFA SICAK BİR YUVAM OLDU'
Evin tapusunu gözyaşları içinde alan 6 çocuk annesi Seyran Sayan hayatında ilk defa sıcak bir yuvaya kavuştuğunu belirterek, "Yaşadığımız tek gözlü barakayı hem yatak odası hem mutfak hem de banyo olarak kullanıyorduk. Şükürler olsun artık çocuklarımın ayrı birer yatağı, oyuncakları, banyo ve mutfağımız oldu. Kim aracı olup sesimizi duyduysa ve kim yardım ettiyse Allah kendilerinden razı olsun" diye konuştu.
Hayırsever iş insanının hediyeler aldığı çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu.

FOTOĞRAFLI

Barakada yaşayan aileye ev hediye ettiBarakada yaşayan aileye ev hediye ettiBarakada yaşayan aileye ev hediye ettiBarakada yaşayan aileye ev hediye etti

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