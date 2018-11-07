Barakada yaşayan aileye Kızılay'dan ev

Düzce'de barakada kalan aileye, Türk Kızılayı prefabrik ev yardımında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ağa Mahallesi Merkez Sokak'ta ailesiyle kendi imkanlarıyla yaptıkları barakada kalan 58 yaşındaki Ayhan Demirbüken, Düzce Belediyesi'nden yardım talep etti.

Talebi değerlendiren belediye yetkilileri, durumu Türk Kızılayı'na bildirdi. Türk Kızılayı da aileyle irtibata geçerek kış şartları başlamadan prefabrik evi aileye teslim etti.

Ayhan ve Hatice Demirbüken çifti, büyük mutluluk yaşadı.

- "Mazlumların yardımına koşuyoruz"

Türk Kızılayı Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürü Zafer Kamber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mazlumların yardımına koştuklarını söyledi.

Türk Kızılayı'nın kış öncesi yardıma muhtaç insanların tespiti için özel çalışmalar yaptığını aktaran Kamber, "1868 yılından beri Türk Kızılayı ihtiyaç olan her yerde bulunuyor. Sadece afet, yangın ve depremlerde vatandaşımızın yanında değiliz. Belediyemiz aracılığıyla başvuru söz konusu oldu. Gayri insani şartlarda yaşayan bir kardeşimizin durumunu bize ilettiler. Biz de sosyal incelemeleri yaptık, konteyner tahsis talebini yönetim kurulumuzdan çıkardık. İnşallah ailemiz bu kışı, gayri insani olan o evde geçirmeyecek." diye konuştu.

Kamber, Demirbüken ailesine ev eşyalarının tahsisi konusunda da yardımda bulunacaklarını dile getirdi.

Ayhan Demirbüken de emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burası benim için bir saray. Sevinçten aklıma bir şey gelmiyor, Allah razı olsun." dedi.

