HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Barakadaki cinayetin detayları ortaya çıktı

Barakadaki cinayetin detayları ortaya çıktı

16.03.2021 19:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir kişi, kendilerine ait araziye kurduğu barakada yaşayan şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü.Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir kişi, kendilerine ait araziye kurduğu barakada yaşayan şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü.
Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sercan Tufan (30) isimli şahıs, ailesinin izni ile arazilerine baraka yapmasına izin verdiği Ali M. isimli şahsın yaşadığı barakaya geldi. Tufan, Ali M. isimli şahsa arazilerini boşaltmasını söyledi. Tufan ile Ali M. arasında barakada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali M. silahla ateş ederek Tufan’ı vurdu. Ali M. olayın ardından kamyonetini de barakanın önünde bırakarak kayıplara karıştı. Barakaya gelen arkadaşı Tufan’ı kanlar içinde yatarken buldu. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Tufan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine intikal polis ekipleri ve olay yeri inceleme evde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Tufan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay yerine gelen Tufan’ın ailesi ve arkadaşları ise sinir krizi geçirdi. Ali M.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sürpriz ziyaretİstanbul Valisi Yerlikaya'dan sürpriz ziyaret
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
1/

En Çok Okunan Haberler

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu! Kimse bunu beklemiyordu

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Risk haritası güncellenseydi hangi il hangi renkte olacaktı?

Risk haritası güncellenseydi hangi il hangi renkte olacaktı?

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

Sosyal medyada gündem olmuştu! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Sosyal medyada gündem olmuştu! İstanbul Valiliği'nden açıklama

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Gaziantep'te AK Partili Nurdağı Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

AK Partili Başkan koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 17 bine yaklaştı

Kocaeli'de barakadaki kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Barakadaki kan donduran cinayetin detayları ortaya çıktı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın öldüğü iddiasını yalanladı

Başsavcılık'tan 'PKK elebaşı Öcalan öldü' iddialarına yalanlama

Hangi ilde ne kadar vaka var? Bakan Koca tabloyla açıkladı

Hangi ilde ne kadar vaka var?

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.