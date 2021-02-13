Barakası yıkılınca pompalı tüfekle dehşet saçmıştı! Tutuklandı

Alanya'da kaldığı barakanın zabıta ekiplerince yıkılmasının ardından buna neden olduğunu düşündüğü kişileri pompalı tüfekle yaralayan, Alanya Belediyesi Avsallar Ek Hizmet Binası'na giderek ateş açtıktan sonra kaçarken yakalanan Ö.T. hakkında çok sayıda şikayet olduğu ortaya çıktı.

KENDİSİNİ ŞİKAYET EDENLERİ TEHDİT EDİYORMUŞ

Kalacak yeri olmadığı için Okurcalar Mahallesi'ndeki balıkçıların, barınağın hemen kıyısında bulunan bir barakaya Ö.T.'yi yerleştirdiği, daha sonra kadının burada başta balıkçılar olmak üzere mahalleliye zorluk çıkarmaya başladığı belirtildi. Balıkçıların kendisine tuttuğu balıklardan verdiği, ancak Ö.T.'nin sürekli kendilerine eziyet ettiği ve sıkça tehditlerde bulunduğu öne sürüldü. Hakkında defalarca şikayet ve dosyanın bulunduğu öğrenilen Ö.T.'nin kendisini şikayet edenleri sürekli tehdit ettiği iddia edildi.

YAKALANMA ANI KAMERADA

Ö.T.'nin olay gecesi motosikletiyle kaçarken, jandarma ekiplerinin kendisini durdurmaya çalıştığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde Ö.T.'nin gece karanlığında kaçmaya çalıştığı, jandarmanın ise peşinden araçlarıyla gittiği yer aldı.