Baran: “15 Temmuz Türk milleti için bir milattır”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin, Türk milletinin destansı direnişiyle önlendiğini hatırlatarak, “15 Temmuz Türk milleti için bir milattır” dedi.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın demokrasi çağrısı üzerine 15 Temmuz gecesi sokağa çıkan ve omuz omuza demokrasiyi savunan vatandaşların tarihi bir mücadele verdiğini kaydetti. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milli Egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur” sözüne atıfta bulunan Baran, “15 Temmuz gecesi Türk milletinin iradesi karşısında hainler yandı, yok oldu. Milli egemenlik nuru hepimizin üzerine daha güçlü doğdu” dedi.

Türk milletinin darbe girişimi karşısında uçakların, tankların ve tüfeklerin karşısında silahsız olarak kahramanca direndiğini ifade eden Baran, “15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında Türk milletinin yazdığı destan, ‘Türk demokrasi hayatında milli iradenin geçilemez’ olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü uğruna, demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum, ruhları şad olsun. Tarihimizin en alçak ihanet girişimine göğüslerini siper ederek geçit vermeyen gazilerimizden de Allah razı olsun, onlara da minnet dolu selamlar gönderiyorum” dedi.

15 Temmuz’un öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını ve Türk milletinin hainler karşısında el ele, omuz omuza mücadele vererek, daha da güçlendiğini ifade eden Baran, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Türkiye içeride ve dışarıda kurulan tuzakları bozmaya, 2023 hedeflerine doğru daha güçlü ve daha kararlı adımlarla yürümeye devam ediyor. Bu topraklar kendisine ihanet edeni barındırmaz. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez. 15 Temmuz bize Çanakkale ruhunun ihtiyaç duyulan her zaman yeniden canlandığını gösterdi. Hainlere vereceğimiz en güzel cevap çalışarak, üreterek, istihdam sağlayarak Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartmak olacaktır. Teröre inat yatırıma üretime devam edeceğiz. Gündemimiz her zaman ekonomi olmaya devam edecek. Dünya bizi oluşturduğumuz katma değerle, rekorlara imza attığımız ihracatımızla, sanayimizle, teknolojimizle konuşacak.”