Baran Bayraktar sahnede ayağını kırdı!

'Salla Gitsin', 'Gol' ve 'Zaman Aşımı' şarkılarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Baran Bayraktar, Bebek'teki bir mekanda şarkı söylerken ayak bileğini kırdı.

ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM ETTİ

Sahnede bulunan kabloya basan ve sol ayağı bilekten kırılan Bayraktar, buna rağmen yaklaşık bir saat süreyle şarkı söylemeye devam etti. Sahne performansı sonrası ayak bileğinin şiştiğini fark eden Bayraktar, soluğu hastanede aldı. Çekilen röntgen sonrası, sol ayak bileğinde kırık olduğu görülen genç şarkıcının ayağı iki hafta alçıda kalacak.





