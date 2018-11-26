MAGAZİN

Baran Bayraktar sahnede ayağını kırdı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.11.2018 20:26 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz akşam sahne aldığı Bebek'te bir mekanda sahne alırken ayağını kıran Baran Bayraktar, 1 saat boyunca şarkı söylemeye devam etti.

Baran Bayraktar sahnede ayağını kırdı!

'Salla Gitsin', 'Gol' ve 'Zaman Aşımı' şarkılarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Baran Bayraktar, Bebek'teki bir mekanda şarkı söylerken ayak bileğini kırdı.

ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM ETTİ
Sahnede bulunan kabloya basan ve sol ayağı bilekten kırılan Bayraktar, buna rağmen yaklaşık bir saat süreyle şarkı söylemeye devam etti. Sahne performansı sonrası ayak bileğinin şiştiğini fark eden Bayraktar, soluğu hastanede aldı. Çekilen röntgen sonrası, sol ayak bileğinde kırık olduğu görülen genç şarkıcının ayağı iki hafta alçıda kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
Baran Bayraktar bebek sakatlık

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