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BARAN'IN ÖLÜMÜNDE MÜTEAHHİT TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 00:13 | Son Güncelleme

* Eyüpsultan'da inşaat alanındaki çukura düşüp yaşamını yitiren 9 yaşındaki Baran'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

* Eyüpsultan'da inşaat alanındaki çukura düşüp yaşamını yitiren 9 yaşındaki Baran'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL,(DHA)

Eyüpsultan, İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna dün akşam saatlerinde düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi soruşturmasıyla ilgi olarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müteahhit Emrah D. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan müteahhit Emrah D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevki

-Detaylar

22.05.2019 - 16.39 Haber Kodu : 190522175

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