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Baransu'nun "devletin gizli belgelerini ifşa etme" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:07 | Son Güncelleme

Kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber nedeniyle yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, davada yaklaşık 2,5 yıl önce sunulan mütalaaya karşı sanık Baransu ve avukatının değişik günlerde süre istediklerini, ancak esaslı bir savunma yapmadıklarını belirtti - Sanık Baransu ve avukatının duruşmalara da değişik mazeretler ile gelmediğini belirten mahkeme heyeti, bir sonraki celse duruşmaya esaslı bir mazeret göstermeden gelmemeleri halinde, bu durumun duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunun kabul edileceğini bildirdi

İSTANBUL (AA) - Kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber nedeniyle "devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri" iddiasıyla 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmalarına devam edildi.

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın 18. duruşmasına, başka suçtan tutuklu sanık Baransu ile Çoban katılmadı. Duruşmada, sanık Çoban'ın avukatı ile Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı temsilen (MİT) Hazine avukatı hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Elmas Güner, sanık Baransu'nun avukatının başka bir duruşmada olacağından bu duruşmada hazır bulunmak istemediğini belirten dilekçe gönderdiğini tutanağa yazdırdı.

Başkan Güner, sanık Baransu'nun da sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamayacağının bildirildiğini tutanağa geçirdi.

Sanık Murat Şevki Çoban'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, "Yeni düzenlenen basın yasasına göre eser sahibi belli olduğundan müvekkilimin yazı işleri müdürü olarak sorumluluğu yoktur. Bu nedenle hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Müşteki kurumları temsilen katılan Hazine avukatı da sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı Ercan Yalçınkaya, önceki celselerde açıklanan mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Baransu ile avukatının, Cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı diyeceklerini bildirmek için değişik günlerde süre istediğini ancak esaslı bir savunma yapmadıklarını belirtti.

Sanık Baransu ve avukatlarının duruşmalara da değişik mazeretler ile gelmediğini belirten mahkeme heyeti, yargılamanın uzatılmasına engel olmak adına sanığın duruşmada hazır bulundurulmasına ve mütalaaya karşı diyeceklerini bildirmeleri için süre verilmesine karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Baransu ve avukatının duruşmaya esaslı bir mazeret göstermeden gelmemesi halinde ise bu durumun duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunun kabul edileceğini bildirerek, duruşmayı erteledi.

- Duruşmada 2,5 yıl önce mütalaa verilmişti

Davaya ilişkin mütalaasını 22 Eylül 2016'da açıklayan Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Başer, sanıklar Baransu ve Çoban'ın suç kasıtları göz önüne alındığında sabit bulunan eylemlerine uyan TCK'nın 329. maddesindeki "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama", 326. maddesindeki "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri yok etme, tahrip etme, bunlar üzerinde sahtecilik yapma, geçici de olsa, bunları tahsis olundukları yerden başka bir yerde kullanma" ve 2937 sayılı Kanun'un 27. maddesindeki "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Savcısı Mehmet Aydın tarafından hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken, 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli nüshasında Baransu'ya ait "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haberle manşetten yayımlandığı belirtiliyor.

İddianamede, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Çoban ve Baransu'nun, MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ile bilgileri istihsal ve ifşa ettikleri belirtilerek, sanıkların "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları temin etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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