Barbaros Cinayeti Davası’nda savcının sanığa istediği ceza belli oldu

Kayseri’de iki kişi arasında yonca verip vermeme konusunda çıkan tartışmada bir kişinin kalp krizi yüzünden vefat etmesinin ardından taziyeye giden Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros’u 15 kurşunla öldüren ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa, duruşma savcısı ‘kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

TARTIŞMADA KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞTÜ

Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi’nde 2 Ekim akşam saatlerinde hayvancılıkla uğraşan R.Y. (62) ve Ş.B. (68) arasında yonca yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi ile R.Y. fenalaştı. R.Y., ambulansla Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada göğsüne darbe alan R.Y.’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgaya karışan Ş.B., tutuklandı.

TAZİYEDE DERNEK BAŞKANI CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Olaydan bir gün sonra R.Y.’nin evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Kavgaya karışan Ş.B.’nin akrabası Ağrılılar Derneği Başkanı Bekir Barbaros, taziye ve R.’Y.’nin cenazesi için Yenişehir Mahallesi’ndeki camiye gitti. Kalp krizinden hayatını kaybeden R.Y.’nin yeğeni C.Y., cami avlusunda taziyeye gelmesine sinirlenerek, yanındaki tabanca ile Barbaros’u yaraladı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan Barbaros tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın beşinci celsesinde tutuklu sanık C.Y. ile öldürülen Barbaros’un şikayetçi yakınları ve avukatlar hazır bulundu.

CİNAYET SANIĞI ‘AKILLI’ ÇIKTI

Sanığın ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen rapor önceki celse geldi. Sanık C.Y.’nin akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza ehliyetinin tam olduğuna dair raporu dosyaya eklendi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Sanık C.D. ‘Diyeceğim herhangi bir şey yok’ derken, duruşma savcısı verdiği mütalaasında sanığın ‘kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda sanık avukatının mütalaaya cevap vermek için süre istemesi üzerine duruşmayı Aralık ayına erteleyerek, sanık C.D.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

