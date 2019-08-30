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Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 18:18 | Son Güncelleme

Ordu limanı yakınlarına demir atan TCG Barbaros F-244 gemisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.Karadeniz Uyum Harekatı (KUH) kapsamında Ordu’ya gelen TCG Barbaros F-244 gemisi, liman yakınlarına dün demir attı.

Ordu limanı yakınlarına demir atan TCG Barbaros F-244 gemisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Karadeniz Uyum Harekatı (KUH) kapsamında Ordu’ya gelen TCG Barbaros F-244 gemisi, liman yakınlarına dün demir attı. 118 metre uzunluğundaki gemi, 30-31 Ağustos tarihlerinde halka açıldı. Ordulu vatandaşların büyük ilgiyle ve merakla karşıladığı gemi, 1 Eylül tarihinde demir alarak Ordu’dan ayrılacak.
Toplamda 3 gün boyunca Ordu’da kalacak ve halkın ziyaretine açık olacak TCG Barbaros F-244 savaş gemisini dolaşmak isteyen vatandaşlar, iskeleden tekneler aracılığı gemiye taşındı. TCG Barbaros’u yakından inceleme fırsatı bulan vatandaşlar, karadan, yaklaşık 2 kilometre uzaklığa demir atan TCG Barbaros’u ziyaret etmek için dakikalar öncesinden hazır bekledi.
Vatandaşlar, gemiyi çok beğendiklerini ve mürettebatın kendileri ile yakından ilgilendiğini belirtti.

Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi

Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi

Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi

Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi

Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi

Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi

Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi

Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi

Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi

Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi

Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi

Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi

Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi

Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi

Barbaros F-244’e Ordu’da yoğun ilgi
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