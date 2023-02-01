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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı setinde büyük kaza! O isim hastanelik oldu

01.02.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi TRT1'in en sevilen dizilerinden biri oldu. Tolgahan Sayışman'ın başrolde olduğu dizide izleyicileri korkutan şok bir gelişme yaşandı. Tolgahan Şayışman, çekimler esnasında yaralandı. Oyuncu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı setinde büyük kaza! O isim hastanelik oldu

Tolgahan Sayışman, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizi setinde talihsiz bir olay yaşadı. Kemik bir izleyici kitlesine sahip dizide yaşanan talihsizlik duyanları oldukça üzdü. Başarılı oyuncu, dizinin savaş sahneleri çekilirken ayağından ve elinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan oyuncuya gerekli müdahaleler yapıldı. Bu süreçte dizi çekimlerine de ara verildiği açıklandı.

SAVAŞ SAHNESİNDE YARALANDI

Milliyet'in haberine göre, Tolgahan Sayışman, başrolünde olduğu Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde bir kaza atlattı. Dizinin çekimleri oldukça yoğun geçiyor. Zorlayıcı sahnelerin bol olduğu dizide geçtiğimiz gün savaş sahnesi çekilirken Tolgahan Sayışman ayak bileğinden ve elinden yaralandı.

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At üzerinde bir sahne çekilirken sakatlanan oyuncunun ayak bileğinde ezilme ve elinde kesikler oluştu. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Sayışman'ın sağlık durumunn iyi olduğu bildirildi.

DİZİNİN ÇEKİMLERİNE ARA VERİLDİ

Hayreddin karakterine hayat veren Tolgahan Sayışman'ın sakatlanması sonrası dizi çekimlerine ara verildi. Hastaneye kaldırılan oyuncuya gerekli müdahaleler yapıldı. Hastaneye gidilmesinin ardından Sayışman'a 3 gün istirahat verildi. Dolayısıyla da Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi çekimlerine de 3 gün ara verilmek durumunda kalındı.

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Sağlık durumunun iyileşmesinin ardından çekimler kaldığı yerden devam edecek.

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