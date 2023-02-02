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Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Modacı Barbaros Şansal kimdir, kaç yaşında ve nereli?

02.02.2023 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barbaros Şansal da Metin Uca gibi gözaltına alındı. Kullanıcılar gözaltı nedenini merak ederlerken bir yandan da Barbaros Şansal kimdir araştırmaya başladılar. Kendini Yıldırım Mayruk'un yamağı olarak adlandıran Şansal, bir süredir yurtdışında yaşıyordu. Türkiye ile ilgili sansasyonel açıklamaları nedeniyle uzun süre gündemden düşmemişti. Peki Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Modacı Barbaros Şansal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Modacı Barbaros Şansal kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Barbaros Şansal göz altına alındı. Gözaltı haberini duyan vatandaşlar modacının ne için gözaltına alındığını araştırmaya başladılar. Yıldırım Mayruk tarafında 'yamak' ilan edilen Barbaros Şansal son dönemde ülkemiz ile yaptığı açıklamalar ile gündemdeydi. Peki Barbaros Şansal neden gözaltına alındı? Modacı Barbaros Şansal kimdir, kaç yaşında ve nereli?

BARBAROS ŞANSAL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Barbaros Şansal Kıbrıs'tan İstanbul Havalimanı'na geldi. Uçaktan indikten sonra gözaltına alınan Şansal'ın gözaltı sebebi merak edildi. Vatandaşlar ' Barbaros Şansal neden tutuklandı' şeklinde araştırmalar yapmaya başlamıştı. Barbaros Şansal'ın devam eden bir davasının olduğu ve bu dava için ifade vermesi gerektiği belirtildi. Yurtdışında yaşadığı için ifadeye gelmeyen Barbaros Şansal, bu sebeple gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan modacı ile ilgili İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"02.02.2023 tarihi 12:50 sıralarında Kıbrıs’tan hava yolu ile İstanbul Havalimanı'na gelen Barbaros Şansal isimli şahsa yönelik yapılan kontrollerde, İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak' suçundan aranma kaydı olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur"

MODACI BARBAROS ŞANSAL KİMDİR?

1957 yılında Türkiye'nin başkenti Ankara'da Sungur Tekin Şansal ve Güner Eczacıbaşı'nın çocuğu olarak dünyaya gelen Şansal, Şişli Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu, Site Koleji, İstanbul Alman Lisesi, İzmir Fatih Koleji, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Maltepe Lisesi, İstanbul Fenerbahçe Lisesi ve Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nde eğitim görmüş, eğitimini Londra'da tamamlamıştır.

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Habertürk'te "Toplu İğne" ve Skytürk'te "Çengel İğne" isimli programları yaptı. 26 Ekim 2020 tarihinde Barbaros Şansal, Yıldırım Mayruk ile beraber Türkiye’de faaliyetlerini sona erdirdiğini duyurdu. Günümüzde Barbaros Şansal Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşamaktadır.

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