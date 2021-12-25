Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizinde Engin Altan Düzyatan’dan sonra iki oyuncu daha Covid-19'a yakalandı

TRT 1’in yüksek bütçeli dönem dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin setinde koronavirüs paniği sürüyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.

Birsen Altuntaş'ın Instagram hesabından paylaştığı haberine göre; Düzyatan’ın ardından rol arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Cemre Gümeli’nin de koronaya yakalandığı öğrenildi.

Durumları iyi olan üç başrol oyuncusu evde karantinaya girdi. Dizinin çekimlerine ara verildi.

Ulaş Tuna Astepe ve Cemre Gümeli'nin geçen ay aşk yaşadıkları iddia edilmişti.

