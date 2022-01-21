Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi hakkında bomba iddia! Engin Altan Düzyatan ayrılıyor mu? Oruç Reis öldü mü?

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil'in paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide hayat verdiği 'Oruç Reis' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın, sevilen projeden ayrılacağı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 16. bölümüne, Oruç Reis'in yaralandığı anlar damga vurdu. Dizinin son dakikalarında Pietro'nun tuzağına düşen Oruç Reis, ağır yaralı bir şekilde yere serildi. Oruç Reis'in başına gelenler, sosyal medyada gündem oldu. Birçok izleyici, Engin Altan Düzyatan'ın diziye veda edip etmeyeceği konusunda şüpheye düştü.

Dizinin 17. bölüm fragmanında yer alan ''Oruç Reis'i kaybettik'' sözleri, seyirciyi şaşkına çevirdi. Oruç Reis'in akıbeti hakkında soru işaretleri devam ederken, Hüma Hatun'un, ''Ben iki oğul verdiğim toprağa, Oruç üçüncüsü oldu. Nasıl ki Oruç'u toprağın altına gömeceksek, içimizdeki acıyı da bağrımıza gömmek bizim vazifemiz.'' sözleri de dikkat çekti.

