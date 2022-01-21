MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi hakkında bomba iddia! Engin Altan Düzyatan ayrılıyor mu? Oruç Reis öldü mü?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi hakkında bomba iddia! Engin Altan Düzyatan ayrılıyor mu? Oruç Reis öldü mü?

21.01.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının iddialı yapımlarından Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla ilk bölümünden itibaren büyük beğeni topladı. Dizinin başrol oyuncularından Engin Altan Düzyatan hakkında seyirciyi üzen bir iddia ortaya atıldı. İzleyiciler, ''Oruç Reis ölecek mi?'' ve ''Engin Altan Düzyatan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'ndan ayrılacak mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi hakkında bomba iddia! Engin Altan Düzyatan ayrılıyor mu? Oruç Reis öldü mü?

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler ve Pelin Akil'in paylaştığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, her hafta izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide hayat verdiği 'Oruç Reis' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın, sevilen projeden ayrılacağı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 16. bölümüne, Oruç Reis'in yaralandığı anlar damga vurdu. Dizinin son dakikalarında Pietro'nun tuzağına düşen Oruç Reis, ağır yaralı bir şekilde yere serildi. Oruç Reis'in başına gelenler, sosyal medyada gündem oldu. Birçok izleyici, Engin Altan Düzyatan'ın diziye veda edip etmeyeceği konusunda şüpheye düştü.

Dizinin 17. bölüm fragmanında yer alan ''Oruç Reis'i kaybettik'' sözleri, seyirciyi şaşkına çevirdi. Oruç Reis'in akıbeti hakkında soru işaretleri devam ederken, Hüma Hatun'un, ''Ben iki oğul verdiğim toprağa, Oruç üçüncüsü oldu. Nasıl ki Oruç'u toprağın altına gömeceksek, içimizdeki acıyı da bağrımıza gömmek bizim vazifemiz.'' sözleri de dikkat çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebru Gündeş gözlerden uzak tutuyor! Kızı Alara aynı annesiEbru Gündeş gözlerden uzak tutuyor! Kızı Alara aynı annesi
Dünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçtiDünya bu projeyi bekliyor! Elon Musk, insan beynine çip takmak için harekete geçti
Oğlu boyunu geçti! "Babana benziyorsun"Oğlu boyunu geçti! "Babana benziyorsun"
Anahtar Kelimeler:
Engin Altan Düzyatan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

Rusya-Ukrayna geriliminde son durum!

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

Sapık doktorun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Sedyede...

Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

Son dakika: Ahmet Çakar, Galatasaray'ı yerin dibine soktu: Herkes müsait bir yerine kına yakabilir

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Damla Demir'in intiharıyla ilgili yeni gelişme!

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

Emekli profesör, hayatının şokunu yaşadı! 10 günde 10 milyon TL

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Erotik fotoğrafları internete sızdırılmıştı!

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Gelinlik giyip poz verdi! Gören tanıyamadı

Gelinlik giyip poz verdi! Gören tanıyamadı

Sütyensiz pozlarını paylaştı ''Böyle olmaz, füze at!''

Sütyensiz pozlarını paylaştı ''Böyle olmaz, füze at!''

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.