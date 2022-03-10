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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

10.03.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe ve Pelin Akil gibi isimlerin yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, TRT 1 ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde canlandırdığı 'Despina' karakteriyle akıllara kazınan güzel oyuncu Gülcan Arslan, Instagram hesabından paylaştığı sütyensiz pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Doğduğun Ev Kaderindir, Arka Sokaklar, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı gibi güçlü yapımlarda izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, ceketinin içine hiçbir şey giymediği kareleri takipçileriyle paylaştı.

Gülcan Arslan'ın sütyensiz pozlarına ''Harika görünüyorsun'', ''Zaten güzelsin, buna ihtiyacın var mı?'' ve ''Kalbim duracak'' gibi yorumlar yapıldı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Gülcan Arslan, bazı takipçileri tarafından ABD'li oyuncu Uma Thurman'a benzetildi.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sosyal medyayı aktif kullanan Gülcan Arslan, geçtiğimiz günlerde paylaştığı yarı çıplak yatak pozlarıyla dikkatleri üzerine toplamıştı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Göğüslerini çantayla örten Arslan, yatağa sere serpe uzandığı pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

En son Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Gülcan Arslan'ın yeni projesi, sevenleri tarafından merakla bekleniyor.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sakarya doğumlu güzel oyuncu, 2007 yılında yayınlanan Sardunya Sokak dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Gülcan Arslan, Üç Kuruş dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu ile kısa bir ilişki yaşamıştı.

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü


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Gülcan Arslan
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