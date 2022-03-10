Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın Despina'sı Gülcan Arslan sütyensiz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Doğduğun Ev Kaderindir, Arka Sokaklar, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı gibi güçlü yapımlarda izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, ceketinin içine hiçbir şey giymediği kareleri takipçileriyle paylaştı.

Gülcan Arslan'ın sütyensiz pozlarına ''Harika görünüyorsun'', ''Zaten güzelsin, buna ihtiyacın var mı?'' ve ''Kalbim duracak'' gibi yorumlar yapıldı.

Gülcan Arslan, bazı takipçileri tarafından ABD'li oyuncu Uma Thurman'a benzetildi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Gülcan Arslan, geçtiğimiz günlerde paylaştığı yarı çıplak yatak pozlarıyla dikkatleri üzerine toplamıştı.

Göğüslerini çantayla örten Arslan, yatağa sere serpe uzandığı pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

En son Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan Gülcan Arslan'ın yeni projesi, sevenleri tarafından merakla bekleniyor.

Sakarya doğumlu güzel oyuncu, 2007 yılında yayınlanan Sardunya Sokak dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı.

Gülcan Arslan, Üç Kuruş dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu ile kısa bir ilişki yaşamıştı.



