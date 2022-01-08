Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın Isabel'i Pelin Akil göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı!

35 yaşındaki güzel oyuncu Pelin Akil, şimdilerde rol aldığı Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisiyle adından söz ettiriyor. Akil, bir dergi çekimi için verdiği göğüs dekolteli pozuyla dikkatleri üzerine çekti.
1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Pelin Akil, 2008-2011 yılları arasında yer aldığı Arka Sıradakiler dizisiyle oyunculuğa adım attı.
Ardından Seksenler, Suskunlar, Çember gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı 'Bahar Sincanlı' karakteriyle ününe ün kattı.
2016 yılında dünyaevine girdiği Anıl Altan ile magazin aleminin en çok yakıştırılan çifti haline geldi.
Ünlü çiftin Alin ve Lina adında iki kız çocukları bulunuyor.
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