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Barbaros'tan iddialı single

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 09:33 | Son Güncelleme

ŞARKICI Barbaros, yeni single'ı 'Gitmiş Desinler Benim İçin'i müzikseverlerin beğenisine sundu.

Barbaros'tan iddialı single

İSTANBUL, (DHA)-ŞARKICI Barbaros, yeni single'ı 'Gitmiş Desinler Benim İçin'i müzikseverlerin beğenisine sundu.

Genç yaşta müzik hayatına başlayan Barbaros, piyasaya iddialı bir giriş yaptı. Yorumcu kimliğinin yanı sıra söz ve besteci kimliğiyle de kendinden çokça bahsettirmeyi amaçlayan şarkıcının ilk single çalışması olan ‘Gitmiş Desinler Benim İçin’ parçasının söz ve müziği kendisine, aranjesi ise Özgür Bakkaloğlu'na ait.

ÇUKUR DİZİSİ KARAKTERLERİ İLHAM VERDİ

Her an her yerde ilham gelip şarkı sözü yazabileceğini belirten Barbaros ‘Gitmiş Desinler Benim İçin’ adlı şarkısının sözlerini ‘Çukur’ dizisini izlerken birden içinden geldiğini ve bir anda şarkının oluştuğunu belirtti. Yapımcılığını Mars Yapım'ın üstlendiği parçanın video klibi ise ünlü Yönetmen Gökhan Palas tarafından çekildi.

(FOTOĞRAF)

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