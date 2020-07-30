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  4. Edirne'de barbeküden sıçrayan kıvılcımlar iki yazlığın çatısını yaktı

Edirne'de barbeküden sıçrayan kıvılcımlar iki yazlığın çatısını yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 01:42 | Son Güncelleme

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde, barbekü ateşinden sıçrayan kıvılcımlar yazlık evin çatısını tutuşturdu. Bitişikteki diğer yazlığa da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken evlerde hasar oluştu.

Edirne'de barbeküden sıçrayan kıvılcımlar iki yazlığın çatısını yaktı

Olay, akşam saatlerinde Yayla köyü sahilindeki Yayla caddesi üzerinde bulunan bir sitedeki 2 katlı yazlıkta meydana geldi. Barbekü yakıldığı sırada sıçrayan alevler nedeniyle evin çatısında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale köy muhtarlığına ait su tankeriyle yapıldı. Tankerle yapılan müdahale yetersiz kalırken, alevler çatı katı ile bitişiğindeki yazlığın çatısına da sıçradı.

Yangını fark eden çevredeki yazlıkçılar da kendilerini panikle sokağa attı. Yangın, olay yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. (DHA)

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