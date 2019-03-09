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Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.03.2019 10:30 | Son Güncelleme

İlk defa 9 Mart 1959’da New York Oyuncak Fuarında, astronot, başkan adayı, rapçi, video oyun geliştirici ve başka bir çok kılıkta görünen Barbi bugün 60 yaşına girdi.İnsanoğlu daha aya çıkmadan Barbie 1965’de Astronot olarak piyasaya çıktı.

İlk defa 9 Mart 1959’da New York Oyuncak Fuarında, astronot, başkan adayı, rapçi, video oyun geliştirici ve başka bir çok kılıkta görünen Barbi bugün 60 yaşına girdi.
İnsanoğlu daha aya çıkmadan Barbie 1965’de Astronot olarak piyasaya çıktı. Oyuncak dükkanlarının, çocukların ikonu olan Barbi bugün 60 yaşına girdi.
Oyuncak satış uzmanları bu efsane kız bebeğin 60 yıl içinde hiçbir zaman modası geçmedi geçmişin oyuncağı olmadığını söylüyor. Önceki nesillerden çok daha fazla rol model oldu.
Toy book ve Toy Insider kitabı yazarı olan Jackie Breyer, bütün oyuncak markalarının dönüştüğünü ancak Barbi’nin hala güçlü kaldığını söyledi. Barbi onlarca yıl hala bir marka olarak hayatiyetini sürdürüyor.
Oyunca bebek imalatçısı Mattel, Barbi satışlarının geçen yıl yüzde 14 artış gösterdiğini söyledi. Perakendeciler Barbi’nin hep en çok satan oyuncaklardan olduğunu söylüyor.
Mattel, Barbi’nin zaman ötesi bir oyuncak bebek olduğunu, zaman aşımı olmadığını belirterek, çok daha çeşitli Barbi tiplerinin görünmeye devam ettiğini söyledi.
Mattel, 2018’de en çok satan Barbi bebeğin kıvırcık ve kızıl saçlı, leopar desenli spor etek, üzerinde “Girl Power” (Kız Gücü) yazdığını söyledi.

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak

Barbi bebek bugün 60 yaşında ve hala en çok satan oyuncak
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