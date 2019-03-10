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'Barbie' 60 Yaşında

10.03.2019 02:43 | Son Güncelleme

Bundan tam 60 yıl önce New York Oyuncak fuarında ilk kez tanıtıldığından bu yana 150 ülkede 58 milyon adet satılan Barbie artık sadece güzel kıyafetler giymesi için tasarlanan sarışın bir model değil

'Barbie' 60 Yaşında

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kız çocuğunun en favori oyuncak bebeği Barbie, bu yıl 60’ıncı yaşını kutluyor. Bundan tam 60 yıl önce New York Oyuncak fuarında ilk kez tanıtıldığından bu yana 150 ülkede 58 milyon adet satılan Barbie artık sadece güzel kıyafetler giymesi için tasarlanan sarışın bir model değil.

1959’da oyuncak firması Mattel’in kurucularından Ruth Handler’in kendi kızı Barbara için yarattığı Barbie o günden bu yana bir yandan değişirken bir yandan da orijinaline en sadık kalan oyuncak oldu. Handler o günlerde kız çocuklarına sunulan kısıtlı oyuncak opsiyonları yerine kendi kızına bir rol model olması için yarattığı Barbie’ye o günden bu yana 200’e yakın kariyer ve binlerce kıyafet tasarlamış.

Sadece ilk yıl 300 bin satılan Barbie, uzun yıllar kız çocuklara zor elde edilen bir vücut sekli önerdiği için eleştirilse de bugün hem her ırktan hem de her vücut tipinde üretiliyor.

60’ıncı yıl dolayısıyla birbirinden ilginç modelleri satışa çıkan Barbie’nin National Geographic ile ortak tasarladığı bilim kadınları serisi 1965’te Neil Armstrong Ay’da yürüdükten sonra piyasaya çıkartılan astronot Barbie’den sonra kız çocuklarına bilimsel kariyerler seçmelerine destek olması için düşünülmüş. 2018 yılında tasarlanan ve “Dream Gap” yani Rüyalar Farkı adlı koleksiyon dahilinde 2019 yılında astronom, deniz biyoloğu, entomolojist, ve doğa fotoğrafçısı Barbieler piyasaya sürülecek. Mattel şirketi sözcülerinin verdiği bilgilere göre bu yeni koleksiyonun amacı kız çocuklarının bilimsel kariyerlere yönelmeleri için ilham vermek. Barbie bu yeni kariyerleri dışında ayrıca yeni araçlara da kavuşuyor: Barbiekopter ve Barbie RV.

Bu yıl oyuncak fuarında gösterilen yeni modellerden bir diğeri de tekerlekli sandalyeli Barbie ve protez bacaklı Barbie.

60 yaşına gelmesine rağmen ilk günkü orijinal halini de hala koruyabilen Barbie ayrıca bu yıl bir de pırlanta (diamond) özel Barbie’si ile koleksiyona katılacak. Bu Barbie 1959’da yaratılan ilk modelden esinlenmiş. Saçları dışında ipek kıyafetleri de siyah-beyaz olarak tasarlanan Barbie yaz aylarında piyasaya sürülecek.

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