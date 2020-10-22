Barbie'ye benzemek isteyen Honza Simsa 150 bin TL harcadı

Çekya'da yaşayan Honza Simsa Barbie bebeğe benzemek için 15 bin pound (yaklaşık 150 bin TL) harcadı. Estetik bağımlısı olarak tanımlanan Simsa, hedeflerine ulaştığını söylese de arkadaş bulamamaktan yakınıyor.

26 yaşındaki genç adam, oyuncak bebeğe ve estetiğe düşkünlüğününün aşk hayatını da kötü etkilediğini ifade ediyor. Independent'ta yer alan habere göre; Simsa, peruklara, takma kirpik, takma tırnak ve makyaja düşkün olsa da kadınlara ilgi duyduğunu dile getirdi.

"Hala kadınlardan hoşlanıyorum" diyen Simsa, "Ancak bazı kızlar, görünüşümle ilgili problem yaşıyor. Tarzım, kafalarını karıştırıyor. Bu yüzden artık yalnızım" ifadelerini kullandı.

Sadece dudaklarına 20 kadar dolgu işlemi yaptırdığını söyleyen Simsa, mutlu olduğunu ve daha fazla ameliyat olmak istediğini açıkladı.

Simsa sözlerini şöyle sürdürdü: "Dudaklarımda, çenemde ve yanaklarımda dolgu var. Buna devam etmek ve yüzümü daha da plastikleştirmek, oyuncak bebeğe daha çok benzetmek istiyorum. Henüz bitirmedim. Yeni bir burun istiyorum. Ayrıca kalça protezleri yaptıracağım. Böylece vücudum S şeklini alacak."



