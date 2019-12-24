Barbie'nin yeni imajı işe yarıyor mu?

Kaliforniya'da 1970'li yıllarda henüz minik bir kız çocuğuyken, Lisa McKnight'ın en sevdiği oyuncağı 1971 yapımı Malibu tipi Barbie'ydi. Bu bebek, Barbie'yi uzun bacaklı sarışın bir bomba olarak akıllara kazıdı.

Bugün Barbie'nin üst düzey yöneticilerinden biri olan McKnight, oyuncak bebeklerin bu dev markasının eski imajını yıkmaktan sorumlu.

Bu yolda Barbie, ilk olarak topuklu ayakkabılarına veda etti. 2015 yılında ilk kez düz ayakkabı giyen bir model piyasaya sürüldü. Barbie markasını elinde tutan Mattel firması, o günden bu yana 100'den fazla ten, saç ve göz renginde, çeşitli yüz ve vücut hatlarına sahip Barbie'lerle çıkageldi.

Firma Barbie bebeklerin kariyer seçeneklerini de çeşitlendirdi: Bir hâkim ve bir astrofizikçi modelin yanı sıra, yurttaş hakları aktivisti Rosa Parks, boksör Nicola Adams ya da eskrimci Ibtihaj Muhammad gibi meşhur kadınların görünümlerine sahip modeller de piyasaya sürüldü. Bu arada Barbie'nin erkek arkadaşı Ken'e de farklı bir görünüm verildi.

Koca göğüslü, matematikten anlamadığını söyleyen Barbie'den, eşcinsel evliliği gibi konularda görüş beyan eden, 21'inci yüzyılın rol modeli bir Barbie'ye doğru kat edilen yol, Barbie'nin 60'ıncı yaş kutlamalarının da odağına oturdu.