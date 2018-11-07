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Avrupa diken üstünde! iki büyük kentte bomba paniği

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2018 11:28 | Son Güncelleme

İspanya'nın en büyük ikinci kenti Barcelona'da polis ekipleri bomba şüphesiyle iki tren hattını kapattı. İspanya tren şirketi RENFE, başkent Madrid'de yer alan Atocha tren istasyonunun da boşaltıldığını söyledi.

Avrupa diken üstünde! iki büyük kentte bomba paniği

İspanya'nın Barselona kentinde polis, Sants de Barcelona istasyonundaki iki tren hattının bomba şüphesiyle boşaltıldığını duyurdu. Olay yerine bomba imha ekipleri yönlendirildi.

Katalan polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sants de Barcelona tren istasyonundaki hızlı tren hatlarında güvenlik kontrolü prosedürü uygulandığı, 3 ve 4 numaralı peronlardaki trenlerin boşaltıldığı ve bomba imha ekibi TEDAX'ın olay yerine yönlendirildiği söylendi.

İstasyondaki güvenlik personelinin bir çanta içerisine yerleştirilmiş bomba düzeneği şüphesiyle polise haber verdiği belirtildi.

İspanya demir yolu şirketi ADIF, Sants de Barcelona istasyonunda seferlerin normale döndüğünü duyurdu.

Sants de Barcelona, kentin ana tren istasyonu olarak biliniyor. Bu istasyondan Fransa'ya yüksek hızlı tren seferleri düzenleniyor.

MADRİD'DE BOMBA ALARMI

İspanya tren şirketi RENFE, başkent Madrid'de yer alan Atocha tren istasyonunun boşaltıldığını söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Barcelona Avrupa İspanya tren istasyonu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
hep ülkemde mi alarm olacak. biraz da sömürgeci batı karışsın.
abd nin yaptırımına karşı çıkardan avrupa.. başına gelecekleri düşün
senin o yazı başlığan kurban nasıl da sayfanı atırıyorsun
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