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Barcelona'da koronavirüs krizi! Maaşlarda indirim

İSPANYA HABERLERİ  | 26.03.2020 15:43 | Son Güncelleme

Barcelona’da koronavirüs nedeniyle yönetimden gelen 'maaşlarda indirim yapın' talebini oyuncuların bir kısmı kabul etmedi.

Barcelona'da koronavirüs krizi! Maaşlarda indirim

Katalan devi Barcelona’da maaş krizi çıktı. Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen Sport gazetesi, kulüp başkanı Maria Bortomeu’nun oyuncuları tek tek aradığını ve koronavirüs nedeniyle maaşlarda yüzde 70 kesinti yapılacağını söyledi.

Ancak oyuncuların bazıları teklifi kabul ederken bir kısmı da karşı çıktı. Yönetimden gelen talebi kabul etmeyen oyuncular, gerekçe olarak ise kulüp başkanı Bortomeu’nun mali durumu iyi yönetememesi ve transferde bilinçsizce yüksek paralar ödemesini gösterdi.

(AJANSSPOR)


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Anahtar Kelimeler:
barcelona İspanya La Liga

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