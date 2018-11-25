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Barcelona, Madrid deplasmanında liderliğini korudu

İSPANYA HABERLERİ  | 25.11.2018 01:14 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında, Atletico Madrid, sahasında oynadığı maçta Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.

Barcelona, Madrid deplasmanında liderliğini korudu

Her iki takımın da çok az pozisyona girdiği karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Ev sahibi Atletico Madrid, 77. dakikada Antoine Griezmann'ın ortasında Diego Costa'nın attığı kafa gölüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Barcelona, 90. dakikada Lionel Messi'nin uzun pasında topla buluşan Ousmane Dembele'nin golüyle beraberliği yakaladı.

Uzatma dakikalarında skor değişmeyince maç 1-1 tamamlandı.

Madrid'e lider gelen Barcelona, aldığı beraberlikle 25 puana çıkarak liderliğini sürdürdü. Atletico Madrid ise 24 puanla 2. sıraya yükseldi. Zirvedeki rakiplerine göre bir maç eksiği olan 23 puandaki Sevilla, bugün sahasında oynayacağı karşılaşmada Valladolid'i yenerse 13. haftayı Atletico ve Barcelona'nın üzerinde lider kapatacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
barcelona atletico madrid La Liga

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