Barcelona’da ayrılıkçı Katalan liderler için dev gösteri

Organizatörlere göre gösteriye yaklaşık 500 bin kişi katıldı.İspanya’nın özerk bölgesi Katalonya'da 1 Ekim 2017 tarihinde bağımsızlık referandumu düzenledikleri için yargılanan 12 Katalan siyasetçiye destek amacıyla Barcelona'da Cumartesi günü büyük bir gösteri düzenlendi. Gösteride on binlerce kişi "Kendi kaderini tayin suç değildir" yazılı pankartın arkasında yürüdü. Gösteriye polisin verdiği rakamlara göre yaklaşık 200 bin, organizatörlerin verdiği rakama göre ise yaklaşık 500 bin kişi katıldı.

Geçen Salı gününden beri başkent Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de yargılanan 12 ayrılıkçı Katalan lider için uzun hapis cezaları isteniyor. Savcılık 15 aydır tutuklu olan Katalonya Özerk Bölgesi Eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras için "isyan" ve "isyana teşvik" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Junqueras savunmasında "yaptığımız hiçbir şey suç oluşturmuyor" diyerek mahkemede düşüncelerinin yargılandığını söyledi.

Referandum sonucunun belli olmasının ardından bölgenin bağımsızlığını ilan eden Katalonya Özerk Bölgesi Başkanı Carles Puigdemont ise Belçika'da sürgünde yaşıyor.