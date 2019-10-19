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Barcelona'da ayrılıkçılar polisle çatıştı

19.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

Barcelona’da Katalanların düzenlediği ve yarım milyon kişinin katıldığı protesto gösterilerine şiddet karıştı.

İspanya’nın 17 özerk bölgesinden biri olan Katalonya'da beş gündür süren gösteriler dün Barcelona'daki yürüyüşle tamamlandı. Barcelona'da polisin verdiği bilgilere göre yaklaşık 525 bin kişinin katıldığı gösterilere şiddet karıştı. Birkaç yüz ayrılıkçı gösterici barikat kurarak polise taş ve havai fişek attı. Polis de göstericilere su, göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve copla müdahale etti. Girona, Tarragona ve Lleida kentlerinde de çatışmalar yaşandı. Yerel güvenlik makamları Barcelona'da en az 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Tüm Katalonya'da gözaltına alınanların sayısı ise 31. Gözaltına alınanlardan bazılarının 18 yaşından küçük olduğu belirtiliyor.

İçişleri Bakanı'ndan hapis cezası tehdidi

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska şiddete karışan göstericilerin 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabileceğini belirtti. Barcelona'da çatışmaların polis merkezinin çevresinde yoğunlaştığını belirten Grande-Marlaska şiddete karışan göstericilerin sayısını 4 bin olarak tahmin ettiklerini söyledi. Grande-Marlaska bunlardan 400'ünün ise organize hareket ettiğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı'na bağlı askeri kolluk teşkilatı Guardia Civil'in kentin banliyölerinde güvenliği sağlamak için görev yapacağı açıklandı.

Katalan liderlerin serbest bırakılması istendi

Yaklaşık yarım milyon kişinin katıldığı gösterinin geneli ise barışçıl bir biçimde tamamlandı. Barcelona'nın ünlü bulvarlarından Passeig de Gracia'da yürüyen göstericiler Katalan liderlerin serbest bırakılmasını talep etti ve Katalan milli marşını söyledi. Katalan bayraklarının taşındığı gösteride "Siyasi tutuklulara özgürlük” sloganı atıldı.

Katalonya'da gösterilere 9 Katalan ayrılıkçı lidere pazartesi günü 9 ila 13 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmesi neden olmuştu. "Özgürlük için yürüyüşler” adıyla Çarşamba günü başlatılan yürüyüşlerin özerk bölgenin başkenti Barcelona'da buluşması hedeflenmişti. Ayrıca genel grev kararı alınmış ve grev 1 milyon 600 bin kişinin yaşadığı Barcelona'da hayatı felç etmişti.

Barcelona'da kent idaresine göre son birkaç günde yaşanan şiddet eylemlerinde ortaya çıkan zararın bilançosu 1,5 milyon euro değerinde. Olaylarda 700 çöp konteynerinin ateşe verildiği belirtiliyor. İspanya İçişleri Bakanı Grande-Marlaska'ya göre protestoların başlamasından bu yana toplamda 128 gösterici gözaltına alındı. Yetkili makamlara göre yarısı polis memuru olmak üzere 400 kişi de yaralandı.

Reuters, dpa, AP / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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