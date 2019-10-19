Barcelona'da ayrılıkçılar polisle çatıştı

İspanya’nın 17 özerk bölgesinden biri olan Katalonya'da beş gündür süren gösteriler dün Barcelona'daki yürüyüşle tamamlandı. Barcelona'da polisin verdiği bilgilere göre yaklaşık 525 bin kişinin katıldığı gösterilere şiddet karıştı. Birkaç yüz ayrılıkçı gösterici barikat kurarak polise taş ve havai fişek attı. Polis de göstericilere su, göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve copla müdahale etti. Girona, Tarragona ve Lleida kentlerinde de çatışmalar yaşandı. Yerel güvenlik makamları Barcelona'da en az 15 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Tüm Katalonya'da gözaltına alınanların sayısı ise 31. Gözaltına alınanlardan bazılarının 18 yaşından küçük olduğu belirtiliyor.

İçişleri Bakanı'ndan hapis cezası tehdidi

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska şiddete karışan göstericilerin 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabileceğini belirtti. Barcelona'da çatışmaların polis merkezinin çevresinde yoğunlaştığını belirten Grande-Marlaska şiddete karışan göstericilerin sayısını 4 bin olarak tahmin ettiklerini söyledi. Grande-Marlaska bunlardan 400'ünün ise organize hareket ettiğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı'na bağlı askeri kolluk teşkilatı Guardia Civil'in kentin banliyölerinde güvenliği sağlamak için görev yapacağı açıklandı.