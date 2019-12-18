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Barcelona’da El Clasico Öncesinde Yoğun Güvenlik Önlemleri

18.12.2019 21:22 | Son Güncelleme

İspanya’da Barcelona’nın Camp Nou stadyumunda oynanacak önemli futbol maçı öncesinde stadın çevresine binlerce polis ve güvenlik gücü konuşlandırıldı. Amaç Katalan ayrılıkçı hareketin dünyanın en çok seyredilen futbol maçlarından birine gölge düşürmemesi

Barcelona’da El Clasico Öncesinde Yoğun Güvenlik Önlemleri

İspanya’da Barcelona’nın Camp Nou stadyumunda oynanacak önemli futbol maçı öncesinde stadın çevresine binlerce polis ve güvenlik gücü konuşlandırıldı. Amaç Katalan ayrılıkçı hareketin dünyanın en çok seyredilen futbol maçlarından birine gölge düşürmemesi.

İspanya ligi lideri Barcelona ezeli rakibi Real Madrid’i evinde ağırlamaya hazırlanıyor. Ancak Katalan özerk bölgesinin İspanya’dan bağımsız olmasını isteyen göstericilerin dünya basınının yakından izleyeceği Barcelona’daki bu karşılaşmayı hedef alması bekleniyor.

El Clasico adıyla bilinen maç daha önce de 26 Ekim’de ayrılıkçıların protestolarının yoğun olduğu dönemde ertelenmişti.

Organizatörler 25 binden fazla kişinin stadyum çevresinde toplanarak içeriye girmeye çalışacağını bildirdi. Avrupa’nın en büyük stadyumunda yapılacak maça yaklaşık 100 bin izleyicinin katılması bekleniyor. 3 binden fazla polis ve güvenlik görevlisi de hazırda bekleyecek.

Maçın başlamasına saatler kala polis stadyumu metal bariyerlerle çevreledi. Bu bariyerler takımların ve yetkililerin sahaya zamanında ulaşabilmesini sağlamak için kullanılacak.

Maçtan dört saat önce onlarca protestocu Katalan bağımsızlık bayraklarıyla Camp Nau stadyumunda toplandı.

Barcelona’daki ABD konsolosluğu gösteriyle ilgili bir uyarı yayınladı ve vatandaşlarına bölgeden uzak durmaları ya da yakınlardalarsa tedbirli olmaları çağrısı yaptı.

Uyarıda bu gösterilerin bağımsızlık yanlısı ya da karşıtı radikal grupların şiddet olaylarına imkan verdiği belirtildi.

Organizatörler nasıl bir protesto gösterisi planlandığı konusunda ayrıntı vermezken polis göstericilerin maçı bölmesinden endişe ediyor.

Real Madrid’in teknik direktörü Zinedine Zidane, “Önemli olan oyunumuzu oynamak” dedi.

Barcelona futbol takımıysa taraftarlarından medeni olmalarını ve maçı bölmemelerini istedi.

Katalonya’nın ayrılıkçı hareketi ekonomik krizin yoğun olduğu dönemde yeniden tetiklendi. Anketlere ve seçim sonuçlarına göre 7,5 milyon nüfuslu özerk bölge ayrılık yanlıları ve karşıtları arasında hemen hemen eşit bölünmüş durumda.

Ayrılıkçılar Camp Nou stadyumunu eylemleri için ilk kez kullanmıyor. Daha önce de stadyumda bağımsızlık sloganları atan göstericiler birçok kez maçlar sırasında pankart da açmıştı.

Tsunami Demokratik adlı grup daha önce de siyasi liderlerinin 2017’de hapse girmesinden sonra çok sayıda kitlesel protesto gösterisi organize etmişti.

Grup Ekim ayında Barcelona havaalanında büyük bir gösteri düzenlemiş, 150 kadar uçuş iptal edilmişti. Grubun polisle girdiği çatışmada yarısı güvenlik güçlerinden olmak üzere 500’den fazla kişi yaralanmıştı.

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