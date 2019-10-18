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Barcelona'da gösteriler nedeniyle tansiyon yüksek

18.10.2019 19:00 | Son Güncelleme

İspanya'da Katalan liderlere verilen hapis cezası sonrası başlayan protestolar sürüyor.

Barcelona'da gösteriler nedeniyle tansiyon yüksek

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği eylemler nedeniyle Barcelona-Real Madrid karşılaşması ertelendi.İspanya Yüksek Mahkemesi'nin dokuz ayrılıkçı Katalan lidere dokuz yıldan 13 yıla kadar hapis cezaları vermesinin ardından Katalonya özerk bölgesinde başlayan protestolar büyüyor. Katalonya bayrakları taşıyan eylemciler "bağımsızlık" ve "siyasi tutuklulara özgürlük" sloganları eşliğinde Barcelona sokaklarında yürüdü. Beş gündür süren eylemler çerçevesinde bugün işçiler de greve gitti.

On binlerce kişinin katıldığı eylem nedeniyle Barcelona'da ana caddeler trafiğe kapatıldı. Tren ve metro seferleri yavaşlatılırken Sagrada Familia Katedrali güvenlik önlemleri çerçevesinde ziyarete açılmadı. Eylemlerin barışçıl bir havada geçtiği belirtiliyor.

Gösterilerin faturası

Beş gündür süren gösterilerin Barcelona'ya faturası ağır oldu. 700 çöp tenekesinin ve 10 ağacın ateşe verildiği eylemler sonucu 1,5 milyon euroluk hasar meydana geldi. Gösteriler nedeniyle Barcelona'nın El Prat Havalimanı'nında 57 uçuş da iptal edildi. Eylemler sonucu Katalonya'da 16 kişi gözaltına alınırken geçtiğimiz günlerde çıkan arbedelerde 42 kişinin yaralandığı belirtildi.

İspanya'nın geçici Başbakanı Pedro Sanchez, eylemlere ilişkin yaptığı açıklamada İspanya'da siyasi görüşlerin değil yasadışı eylemlerin cezalandırıldığını söyledi. Sanchez, "Yasayı çiğneyenler yaptıkları için er ya da geç hesap verir" diye konuştu.

El Classico'ya erteleme

Katalonya bölgesinde tansiyonun yükselmesi sonucu gelecek hafta Barcelona ve Real Madrid arasında oynanacak derbi maçı da ertelendi. İspanyol Futbol Federasyonu, iki takıma yeni bir maç tarihi belirlemek için Pazartesi'ye kadar süre verdi.

İspanya Yüksek Mahkemesi, dokuz ayrılıkçı Katalan liderle ilgili olarak 2017 yılındaki bağımsızlık referandumunda oynadıkları rolden dolayı 9 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası vermişti. Karar, yer yer tansiyonun tırmandığı sokak gösterilerine neden olmuştu.

Katalonya'da ayrılıkçılar 2017'de yapılan referandum ile İspanya'dan ayrılma kararı almıştı. Bağımsızlık hamlesinin ardından İspanya'daki merkezi hükümet, Katalan hükümetini feshetmişti. Anketler 7.5 milyon nüfuslu Katalonya'da halkın yarısının bağımsızlık istediğini gösteriyor.

Reuters,AP/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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