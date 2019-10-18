Barcelona'da gösteriler nedeniyle tansiyon yüksek

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği eylemler nedeniyle Barcelona-Real Madrid karşılaşması ertelendi.İspanya Yüksek Mahkemesi'nin dokuz ayrılıkçı Katalan lidere dokuz yıldan 13 yıla kadar hapis cezaları vermesinin ardından Katalonya özerk bölgesinde başlayan protestolar büyüyor. Katalonya bayrakları taşıyan eylemciler "bağımsızlık" ve "siyasi tutuklulara özgürlük" sloganları eşliğinde Barcelona sokaklarında yürüdü. Beş gündür süren eylemler çerçevesinde bugün işçiler de greve gitti.

On binlerce kişinin katıldığı eylem nedeniyle Barcelona'da ana caddeler trafiğe kapatıldı. Tren ve metro seferleri yavaşlatılırken Sagrada Familia Katedrali güvenlik önlemleri çerçevesinde ziyarete açılmadı. Eylemlerin barışçıl bir havada geçtiği belirtiliyor.

Gösterilerin faturası

Beş gündür süren gösterilerin Barcelona'ya faturası ağır oldu. 700 çöp tenekesinin ve 10 ağacın ateşe verildiği eylemler sonucu 1,5 milyon euroluk hasar meydana geldi. Gösteriler nedeniyle Barcelona'nın El Prat Havalimanı'nında 57 uçuş da iptal edildi. Eylemler sonucu Katalonya'da 16 kişi gözaltına alınırken geçtiğimiz günlerde çıkan arbedelerde 42 kişinin yaralandığı belirtildi.