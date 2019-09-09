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Barcelona'da Türkiye'yi temsil eden Hamza'nın okulunda hüzünlü açılış

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 13:06 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, dün ailesiyle birlikte piknik yaparken serinlemek için girdiği derede boğulan, İspanya'nın Barcelona kentindeki futbol turnuvasında Türkiye'yi temsil Hamza Avil'in (13) eğitim gördüğü Vatan Ortaokulu'nda yeni eğitim ve öğretim dönemi hüzünlü başladı.

Barcelona'da Türkiye'yi temsil eden Hamza'nın okulunda hüzünlü açılış

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, dün ailesiyle birlikte piknik yaparken serinlemek için girdiği derede boğulan, İspanya'nın Barcelona kentindeki futbol turnuvasında Türkiye'yi temsil Hamza Avil'in (13) eğitim gördüğü Vatan Ortaokulu'nda yeni eğitim ve öğretim dönemi hüzünlü başladı.
Silopi Belediyespor'un 13-14 yaş kategorilerinde yer alıp, İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil eden Hamza Avil, dün ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada serinlemek için girdiği derede boğuldu. Avil'in cenazesi dün gece saatlerinde toprağa verildi. Vatan Ortaokulu'nun 8'inci sınıfında okul arkadaşları tarafından Hamza Avil’in oturduğu sıra Türk bayrağı ve karanfillerle süslendi. Sınıfta gözyaşlarına hakim olamayan öğrenciler, Avil'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Sınıf arkadaşı Harun Tayşun, Hamza Avil'i hiç unutmayacaklarını belirterek, "Hamza arkadaşımız çok iyi biriydi. Çok cana yakın, çok sevecen birisiydi. Onun gibi birisi bir daha bu sınıfa gelmez. Bu sınıfa bir şey olsa yardım etmeye çalışırdı. Onu çok severdik. Hepimiz onu çok severdik. Bu sınıfın en iyi sporcularından, futbolcularından biriydi” dedi.
'SINIF BAŞKANIYDI'
Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni İsmail Çobaoğlu ise Hamza'nın yetenekli bir futbolcu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
“Hamza’nın ölümüne hala inanabilmiş değiliz ama elimizden de bir şey gelmiyor. Sınıfın başkanıydı, enerjisi, neşesiydi. Bu sınıfta bizim için çok şey ifade ediyordu. Gönül ister ki bugün onunla burada eğitim öğretime başlayalım. Ama olmadı, yapacak bir şey yok. Bundan sonra elimizden gelen tek şey onu sürekli hatırlamak, düşünmek ve anmak olacak. Eminim ki birçok arkadaşı onun için çok iyi şeyler düşünüyordur" dedi.

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Barcelona'da Türkiye'yi temsil eden Hamza'nın okulunda hüzünlü açılışBarcelona'da Türkiye'yi temsil eden Hamza'nın okulunda hüzünlü açılışBarcelona'da Türkiye'yi temsil eden Hamza'nın okulunda hüzünlü açılışBarcelona'da Türkiye'yi temsil eden Hamza'nın okulunda hüzünlü açılış

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