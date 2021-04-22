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Barcelona'dan flaş Avrupa Süper Ligi açıklaması

22.04.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Süper Lig projesinin arkasında olduğunu söyledi.

Barcelona'dan flaş Avrupa Süper Ligi açıklaması

Barcelona Başkanı Joan Laporta, "askıya alınan" Avrupa Süper Lig'nin kaçınılmaz bir son olduğunu belirtti ve projenin arkasında olduğunu söyledi.

UEFA ile anlaşma yoluna gideceklerini söyleyen başkan, "Süper Lig kesin bir ihtiyaçtır. Yerel liglerin yanındayız ama UEFA ile konuşacağız. Sağduyulu davranmak zorundayız. Bir ihtiyaçtır ancak son kararı Barcelona'nın Genel Kurul Üyeleri verir. Büyük kulüpler yaptıkları büyük harcamalarla birlikte futbola katkı sağlıyor ve ekonomik kararların içinde bulunmak zorundalar. Sportif başarıya bağlı, çekici bir lig olmalı. UEFA ile diyaloğa açığız, bence karşılıklı bir anlaşma sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

12 kurucu kulüple birlikte yola çıkan Avrupa Süper Ligi, 48 saat içinde Avrupa'nın her noktasından gelen tepkiler üzerine askıya alınmıştı.

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Avrupa Süper Ligi
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