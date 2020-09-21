Barclays, Putin'in yakın arkadaşının kara para aklama operasyonuna karıştı mı?

ABD Hazine Bakanlığı, Putin'in çocukluktan judo arkadaşı olan 68 yaşındaki Rotenberg ve 63 yaşındaki kardeşi Boris'i 'Rus liderliğinin yakın çevresi' olarak adlandırıyor.

Barclays ise yasalara ve mevzuatlara uyduğunu öne sürüyor.

FinCen belgeleri ismindeki araştırmacı gazetecilik çalışması kapsamında Bbelgelere göre Rotenberg ile ilişkili olduğu düşünülen şirketlerin çok sayıda gizli hesapları var.

Bu da Batılı bankaların Rotenberg ile ilişkili işlem gerçekleştirmelerinin ciddi sonuçları olabileceği anlamına geliyor.

Putin'i çocukluğundan beri tanıyan Arkady Rotenberg, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı militanlara destek vermesi nedeniyle ABD ve Avruğa Birliği (AB) tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en yakın arkadaşlarından biri olan milyarder Arkady Rotenberg'in kara para aklamak ve yaptırımlardan kaçınmak için Londra'daki Barclays bankasını kullanmış olabileceği ortaya çıktı.

Rotenberg'in şirketleri Rusya devletinin sağladığı ihaleler ve anlaşmalar sayesinde yollar, doğal gaz boru hattı ve elektrik santrali gibi inşaatlarda yer aldı.

FinCen belgelerinde İngiliz Barclays bankasının 2008 yılında Advantage Alliance şirketi adına bir hesap açtığı; bu şirketin 2012-2016 arasında 60 milyon poundluk işlem gerçekleştirdiği görülüyor.

Bu işlemlerin tarihi Rotenberg kardeşlere yaptırım uygulanmasından sonraya rastlıyor.

Bu yılın temmuz ayında ABD Senatosu tarafından yürütülen bir araştırmada Rotenberg kardeşlerin yaptırımları delmek için çok sayıda pahalı sanat eseri satın aldığı iddia edilmiş; bu sistemde adı geçen şirketlerden biri de Advantage Alliance olmuştu.

ABD'de bu soruşturmayı yönetenler, Advantage Alliance'ın büyük ihtimalle Arkady Rotenberg'e ait olduğunu ve Londra'daki Barclays bankasını milyonlarca dolar değerinde sanat eseri almak için kullandığı sonucuna ulaşmıştı.

Yaptırımlara rağmen Rotenberg'in 7,5 milyon dolara René Magritte'in La Poitrine ismindeki eserini satın aldığı öne sürülmüştü.