Barda eğlenen kadınlara iğneli saldırı! ''Uyluk bölgesinden enjekte edildi''

Sienna Davis adındaki Avustralyalı, arkadaşının içinde uyuşturucu madde olduğunu iddia ettiği saldırıya uğradığını öne sürerek fotoğraflarını Facebook hesabından paylaştı. Davis, bunun duyduğu ikinci saldırı vakası olduğunu ve söz konusu durumun hayli ciddi olduğunu söyledi ve ekledi: Arkadaşlarımdan birine iğneyle bir çeşit uyuşturucu madde enjekte edildi. Son birkaç hafta içinde polise bu konuda giden altıncı kadın.

Kadının paylaşımının ardından birkaç kadın da King Street yolu üzerindeki aynı gece kulübünde saldırıya maruz kaldıklarını söyledi. Avustralya'da yayın yapan A Current Affair adllı programa katılan Jeylana adındaki kadın ise kendisinin de başına aynı olay geldiğini gözyaşları içinde anlattı.

UYLUK BÖLGESİNDEN ENJEKTE EDİLDİ

Jeylana, ''bir çocukla dans ettikten yaklaşık 20 dakika sonra kendimi iyi hissetmedim. Kusmak istedim. Kalbim duracakmış gibi hissettim ve gelip beni alması için birini çağırdığımı hatırlıyorum. Arabada tamamen baygındım ve eve gelene kadar kimse beni uyandıramadı. Ertesi sabah kalktığımda uyluk bölgemde garip bir iz vardı önce çivi battığını düşündüm ama dikkatli baktığımda bunun iğne izi olduğunu gördüm. Bacağım çürümüştü. Bu birinin içeeceğine hap ya da bir toz koymanın ötesinde bir durum. Morarmaya neden olacak güçlü bir iğne enjekte edildi'' şeklinde konuştu.

Hannah adındaki kadın ise başına gelen olay sonrası doktora gittiğini ve kendisine HIV gibi kan yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmak için altı aylık antiviral ilaç verildiğini söyledi.

NE ENJEKTE EDİLDİĞİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Kadınların neyle uyuşturulduğu henüz belli değil ama bayılmak dışında şu ana kadar bir şey yaşamadıklarını dile getirdiler.

Yeni Güney Galler polisi Yahoo News Australia'ya verdiği demeçte, polislerin söz konusu olay hakkında soruşturma başlatıklarını duyurdu. Polis yetkilisi birkaç kadının daha merkeze başvurduğunu ve aynı sorundan muzdarip olduklarını dile getirdi.

The Guardian'ın aktardığına göre, iğneli enjeksiyon durumu İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da da yaşandı.

