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BARDA GENÇ KADINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 08:54 | Son Güncelleme

MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde Serdal İncedayı (44), bir barda arkadaşıyla oturan Fatma Tangaz'ı (20) tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahı başına ateşleyerek intihar etti.

MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde Serdal İncedayı (44), bir barda arkadaşıyla oturan Fatma Tangaz'ı (20) tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahı başına ateşleyerek intihar etti. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Barlar Sokağı’nda meydana geldi. Fatma Tangaz, bir arkadaşı ile birlikte barda oturup, sohbet ederken, yanlarına Serdal İncedayı geldi. İncedayı, belinden çıkardığı tabancayı Tangaz'a doğrultarak peş peşe ateş etti. Tam bir paniğin yaşandığı iş yerinde diğer müşteriler sağa sola kaçışırken, İncedayı bu kez tabancayı kendi başına doğrultup, tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serdal İncedayı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’ne kaldırılan Tangaz da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
OLAY, GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Serdal İncedayı'nın yanına gittiği Tangaz'ı belinden çıkardığı tabancayla vurduğu, ardından da intihar ettiği görüldü.

ARALARINDAKİ BAĞLANTI ARAŞTIRILIYOR

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri, her ikisi de Antalya'nın Kaş ilçesi doğumlu olan Fatma Tangaz ve Serdal İncedayı'nın arasındaki bağlantıyı araştırıyor.

Görüntü Dökümü
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-Şahısların fotoğrafları
-İşyeri güvenlik kamerası görüntüsü

(Haber - Kamera: Sedat ÜNAL/FETHİYE, (Muğla), (DHA)

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