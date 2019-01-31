HABER

Barda genç kadını öldürüp, intihar etti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 14:36 | Son Güncelleme

SIR PERDESİ ARALANIYOR Muğla'nın Fethiye ilçesinde Serdal İ.'nin, bir barda arkadaşıyla oturan Fatma Tangaz'ı tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek intihar ettiği olayla ilgili polisin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Fethiye'de seracılık yapan evli ve 2 çocuk babası Serdal İ.'nin,  aşk yaşadığı ileri sürülen Tangaz'ı, kendisi gibi seracılık yapan ve evli olan kardeşi Durmuş İ.

Barda genç kadını öldürüp, intihar etti (2)

SIR PERDESİ ARALANIYOR
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Serdal İ.'nin, bir barda arkadaşıyla oturan Fatma Tangaz'ı tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek intihar ettiği olayla ilgili polisin yürüttüğü soruşturma sürüyor. Fethiye'de seracılık yapan evli ve 2 çocuk babası Serdal İ.'nin, aşk yaşadığı ileri sürülen Tangaz'ı, kendisi gibi seracılık yapan ve evli olan kardeşi Durmuş İ. (37) ile de ilişkisi olduğundan şüphelendiği için öldürdüğü üzerinde durulduğu belirtildi.
Bu arada, Serdal İ.'nin Tangaz'ın başına 6 el ateş ettiği belirlendi. Fatma Tangaz ile Serdal İ.'nin cesetleri otopsi için Muğla Adil Tıp Kurumu'na gönderildi.
Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Barda genç kadını öldürüp, intihar etti (2)Barda genç kadını öldürüp, intihar etti (2)Barda genç kadını öldürüp, intihar etti (2)

PARTNEREski usul çıkma teklifi!Eski usul çıkma teklifi!
Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!
İstanbul Fatih'te Ugandalı üniversite öğrencisi bacağından vurulduİstanbul Fatih'te Ugandalı üniversite öğrencisi bacağından vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Eğlenmek isterken hayatından oldu! Hepsini kayda aldılar

Eğlenmek isterken hayatından oldu! Hepsini kayda aldılar

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buz Tırmanış Festivali'nde renkli görüntüler

Erzurum'da uluslararası buz tırmanış festivali

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!

Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!

İstanbul Fatih'te Ugandalı üniversite öğrencisi bacağından vuruldu

İstanbul Fatih'te Ugandalı üniversite öğrencisi bacağından vuruldu

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi!

Eyüpsultan'da hafriyat kamyonu devrildi!

Samsun'da genç kadın kuyumcudan altın çalarken yakalandı

Samsun'da genç kadın kuyumcudan altın çalarken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.