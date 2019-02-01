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Barda öldürülen Fatma ile katili toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:52 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir barda tabancayla vurularak öldürülen Fatma Tangaz (20) ile olayın ardından intihar eden saldırgan Serdal İ.

Barda öldürülen Fatma ile katili toprağa verildi

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir barda tabancayla vurularak öldürülen Fatma Tangaz (20) ile olayın ardından intihar eden saldırgan Serdal İ. (44), memleketleri Antalya'nın Kaş ilçesinde toprağa verildi.
Olay, çarşamba günü saat 23.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Fatma Tangaz, bir arkadaşıyla birlikte barda oturup sohbet ederken, yanlarına Fethiye'de seracılık yapan evli ve 2 çocuk babası Serdal İ. geldi. Serdal İ., belinden çıkardığı tabancayı Tangaz'a doğrultarak başına 6 el ateş etti. Bardaki diğer müşteriler, panikle sağa sola kaçıştı. Serdal İ., bu kez tabancayı kendi başına doğrultarak tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serdal İ.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldırılan Tangaz ise doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olay anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tangaz ve Serdal İ.'nin cesetleri, Muğla Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Serdal İ.'nin, yasak aşk yaşadığı iddia edilen Tangaz'ı, kendisi gibi seracılık yapan ve evli olan kardeşi Durmuş İ. (37) ile de ilişkisi olduğundan şüphelendiği için öldürdüğü öne sürüldü. Polisin cinayetin nedeniyle ilgili araştırması sürerken, ölenlerin cenazeleri otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.
Her ikisi de Antalya'nın Kaş ilçesi doğumlu olan Fatma Tangaz ile Serdal İ.'nin cenazeleri, dün memleketlerine götürüldü. Dün öğlende kılınan namaz sonrası Serdal İ., Ova Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Fatma Tangaz ise Yeşilköy Mahallesi'nde ikindide kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

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Barda öldürülen Fatma ile katili toprağa verildiBarda öldürülen Fatma ile katili toprağa verildi

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