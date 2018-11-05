Barda silahlı kavga: 4 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da barda çıkan tabancalı ve pompalı tüfekli kavgada mekan sahibi ile 3 kişi yaralandı. Olay sırasında yaşananlardan etkilenen bir müşteri de kalp krizi geçirdi. Üç yaralı ile kalp krizi geçiren müşteri hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi Galleria İş Merkezi'ndeki bir barda meydana geldi. Geçen Cuma akşamı barın önüne gelen bir grup, havaya pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Bu olayın ardından çok sayıda kişi olayda kullandıkları silahla birlikte polis tarafından yakalandı. Aynı gruptan olduğu öne sürülen Sedat Ç., yanına aldığı bir kişiyle bu akşam aynı bara gitti. Konuşma esnasında bar sahibi Fikret E. ve Sedat Ç. arasında tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşüp, tabanca ve pompalı tüfeklerle karşılıklı ateş açılması üzerine Sedat Ç., yanındaki ismi öğrenilmeyen kişi, bar sahibi Fikret E. ve yakını Cumali T. yaralandı.

Bu arada Sedat Ç., Fikret E.'nin yakınları tarafından darp edilirken, kavga ve silah seslerini duyan bir müşteri ise kalp krizi geçirdi. Olayı duyup, barın onune gelen Fikret E.'nin annesi de, sinir krizi geçirdi.