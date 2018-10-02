HABER

Bardaki davetsiz misafir müşterileri korkuttu

02.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

Fransa'nın Chantilly kentinde, jokeyden kaçan bir yarış atı, bahis oynanan bir bara girdi.

Daha önce de defalarca kaçtığı belirtilen at, barda paniğe neden oldu.

Olay sırasında yaralanan olmadı.

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Havalimanında 'hindistan cevizi' paniğiHavalimanında 'hindistan cevizi' paniği
Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradıEtekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa bar at

En Çok Okunan Haberler

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Devlet Bahçeli'den hükümete çağrı: Yapılan zamlar ne olacak?

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

Etiketlerde yeni dönem yarın başlıyor! Uygulamayana 274 lira ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Havalimanında 'hindistan cevizi' paniği

Havalimanında 'hindistan cevizi' paniği

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Yüzlerce kişiyi taşıyan feribotta önce patlama sonra yangın!

Yüzlerce kişiyi taşıyan feribotta önce patlama sonra yangın!

İşte dünyanın en gizemli kabilesi!

İşte dünyanın en gizemli kabilesi!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.