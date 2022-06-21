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Bardaki silahlı saldırıda yeni detaylar! İstek şarkıyı duyunca anlayıp yanına gitmiş

21.06.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da barda yaşanan silahlı saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Mekanda konsomatrisle sohbet eden Cumali G.’ye (39) defalarca ateş ederek yaralayan Özkan A. (29) yakalanırken, aralarında husumet olduğu ifade etti. Cumali G.'nin de barda olduğunu, adına istenen şarkıdan anladığını söyleyen saldırgan, "Olay günü Cumali’nin adına şarkı istenince orada olduğunu anlayıp yanına gidip sıktım" dedi

Bardaki silahlı saldırıda yeni detaylar! İstek şarkıyı duyunca anlayıp yanına gitmiş

Adana’da alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olan şahsı, barda istek şarkı isteyince fark edip vuran saldırgan tutuklanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı...

Olay, 2 Haziran günü saat 03.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’ndeki barda meydana geldi. Masada konsomatrisle sohbet eden Cumali G.'nin yanına gelen kişi, tabancayla peş peşe ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, Cumali G.'nin kasık, kol ve karın bölgesine isabet etti. Cumali G., kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Bu anlar ise barın güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Cumali G.'yi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

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ADINA ŞARKI İSTENİNCE BARDA OLDUĞUNU ANLAMIŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırganın, Cumali G.'ye borcu olduğu öne sürülen Özkan A. olduğunu belirledi. Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen ekipler, kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen Özkan A., ifadesinde, "Cumali’ye borcum vardı. Beni sürekli sıkıştırıyordu. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü Cumali’nin adına şarkı istenince orada olduğunu anlayıp, sıktım” dedi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Cumali G. ise hayati tehlikeyi atlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı
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