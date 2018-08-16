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Bardaklı Yaylası'na 10 dönümlük mesire ve park

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:10 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, daha önce terör olaylarıyla gündeme gelen Bardaklı Yaylası'nda yer alan, belediyeye ait 10 dönümlük araziye yapılan mesire ve park, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'nın katıldığı törenle hizmetine açıldı.

Bardaklı Yaylası'na 10 dönümlük mesire ve park

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, daha önce terör olaylarıyla gündeme gelen Bardaklı Yaylası'nda yer alan, belediyeye ait 10 dönümlük araziye yapılan mesire ve park, Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'nın katıldığı törenle hizmetine açıldı.
Çukurca'ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan Bardaklı Yaylası'nda, belediyeye ait 10 dönümlük arazide bir süre önce yapımına başlanan mesiredeki çalışmalar tamamlandı. Çukurca Belediyesi'nce yürütülen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği projenin hayata geçirilmesiyle mesire için açılış töreni düzenlendi. Törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan ve çok sayıda kişi katıldı.
Kent sakinlerinin piknik yapabileceği ve keyifli vakit geçirebileceği mesirenin hizmete açıldığını belirten Kaymakam Ayca, "Bardaklı Yaylamız, Çukurca ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunuyor. Burası, yöre insanlarının sık sık piknik yapmak için geldiği bir yer. Çukurca Belediyesi olarak burada bir mesire alanı yaptık. Belediyemize ait 10 dönümlük alanda bu mesire alanını halkımızın hizmetine açtık. İnşallah bundan sonra Çukurcalı vatandaşlarımız, aileleri ile birlikte boş vakitlerini geçirmek için bu mesire alanına gelip, güzel bir vakit geçirirler. Bu mesire alanı ve parkın hizmete açılmasında bizlere büyük destekler veren İstanbul Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Çünkü mesire alanı için temin edilen malzemeler konusunda bizlere büyük destekleri oldu."

FOTOĞRAFLI

Bardaklı Yaylası'na 10 dönümlük mesire ve parkBardaklı Yaylası'na 10 dönümlük mesire ve parkBardaklı Yaylası'na 10 dönümlük mesire ve parkBardaklı Yaylası'na 10 dönümlük mesire ve park

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