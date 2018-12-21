Baretler sanata dönüştü

Sanatseverlerin beğenisine sunulan eserler, çeşitli sanatçılar tarafından resim, heykel, grafik, fotoğraf, seramik gibi sanat dallarından yararlanılarak hazırlandı.

Baretler sanat eserine dönüştü

İş insanı Mehmet Ali Ak ve eşi Sezer Ak'ın koleksiyonunda bulunan ve 91 sanatçı tarafından sanat eseri haline getirilen baretler, "Deus Ex Machina" adlı sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Mehmet Ali Ak, CerModern'de açılışı yapılan sergiye ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş güvenliği denildiğinde herkesin aklına baretlerin geldiğini belirtti.

Baretin birçok durumdan insanları koruduğunu, sanatın da depresif toplumları iyileştirdiğini belirten Ak, 40 yılı aşkın süredir petrol sektöründe çalışması ve sanatsever bir aile olmaları nedeniyle baret ve sanatı birleştirdiklerini, böylece bu koleksiyonun ortaya çıktığını söyledi.

Ak, çeşitli sanatçılar tarafından baretlerin üzerine resim, heykel, grafik, fotoğraf, seramik gibi sanat dallarında, serbest çalışmaların yapıldığını söyledi.

Baretlerde yağlı boya, akrilik, kolaj, neon gibi bütün tekniklerin kullanıldığını anlatan Ak, "Burada 91 sanatçının 96 bareti var. Sergiyi, Zonguldak'ta, Soma'da, tersanede, inşaatlarda, petrol sahalarında, fabrikalarda bizim hayatlarımızı iyileştirmek için çalışıp, kendi hayatlarını kaybeden işçilere, teknisyenlere ve mühendislere ithaf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Koleksiyonu başka şehirlerde de sergilemek istediklerini ve şimdiden çeşitli şehirlerden teklifler olduğunu ifade eden Ak, "Gönüllü bir şekilde bunları o şehirlere taşıyıp, daha çok insanın görmesini, iş güvenliği ve sanat konusunda daha çok bilinçlenmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Serginin baş eserinin sahibi olan Serdar Leblebici de eserinin sergilenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Klasik resimleme anlamında bir çalışma yapma ihtiyacı hissetmedim. Biraz daha öne çıkmalıydı.

Bareti başına geçiren bir kişinin ne kadar zor koşullarda bu çalışmayı sürdürdüğünü, bu emeği bu alın terini akıttığını yakından bildiğim için çalıştığım heykellerle bütünleşmesini daha uygun gördüm.

Zorlu çalışma koşullarıyla örtüşen o duyguyu yansıtan bir çalışma oldu."