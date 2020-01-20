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  4. Barık ailesinin dramı

Barık ailesinin dramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:07 | Son Güncelleme

ADANA'da İbrahim (41) ve Sevda Barık (44) çifti, dalak ve karaciğer büyümesi rahatsızlığı bulunan çocukları İbrahim (6) ve Şule Barık'ı (11), tedavi için götürdükleri Ankara'dan döndüklerinde evlerinin duvarlarının yıkılmak üzere olduğunu görünce şok yaşadı.

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA'da İbrahim (41) ve Sevda Barık (44) çifti, dalak ve karaciğer büyümesi rahatsızlığı bulunan çocukları İbrahim (6) ve Şule Barık'ı (11), tedavi için götürdükleri Ankara'dan döndüklerinde evlerinin duvarlarının yıkılmak üzere olduğunu görünce şok yaşadı. 2007 yılında bir kızları aynı rahatsızlık nedeniyle kaybeden çift, evlerinin onarılması için yardım çağrısında bulundu.
İnşaatlarda işçi olarak çalışan İbrahim Barık, 25 yıl önce amcasının kızı Sevda Barık ile evlendi. Barık çiftinin bu evlilikten 4’ü kız 2’si erkek 6 çocukları oldu. Çift, kız çocukları Esra Barık’ı 11 yaşındayken 2007 yılında dalak ve karaciğer büyümesi nedeniyle kaybetti. Çiftin çocuklarından Şule Barık (11) ile İbrahim Barık’ın da (6) aynı hastalığa yakalandığını öğrenince, aile adeta yıkıldı.
Çocuklarının tedavisi için işinden ayrılan İbrahim Barık, ailesiyle birlikte Ankara’ya gitti. 2 yıldır çalışamayan baba Barık bu sürede çalışamadığı için ailesinin bir geliri de kalmadı. Çocukların tedavisinin ardından Adana’ya dönen Barık ailesi, kentte yaşanan yoğun yağışın ardından duvarları çöken ve yıkılma tehlikesi olan evlerini görünce şok yaşadı. İki odalı, üzeri çinko ile kaplı evlerinden gidecek başka yerleri olmayan Barık ailesi, yardım bekliyor.
‘EVİM ÇOCUKLARIMIN ÜZERİNE YIKILACAK DİYE KORKUYORUM’
Ailesinin hem maddi imkansızlıkla, hem çocuklarının sağlık problemleriyle boğuşurken bir de evlerinin göçme tehlikesini görünce yıkıldığını ifade eden İbrahim Barık, "2 yıldır çocuklarımın tedavisi için Ankara’da Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesi’nde bulunuyorum. Şimdi de ailemle Adana’daki evime geldik. Evim, çocuklarımın üzerine yıkılacak diye korkuyorum. Şu evin haline bakın. Perişan durumdayım. Cumhurbaşkanıma, Adana Valisine, Büyükşehir Belediye Başkanına sesleniyorum, çocuklarımın huzuru için bize yardım etsinler” diyerek gözyaşlarına boğuldu.
‘KALACAK YERİMİZ YOK’
Dalak ve karaciğer büyümesi nedeniyle tedavi gören ve ablası Esra gibi ölmek istemediğini söyleyen Şule Barık ise gözyaşları ile “Evimiz başımıza yıkılacak diye içine girmeye korkuyoruz. Ben de hastayım. Kalacak yerimiz de yok. Ne olur bize yardım edin” dedi.
‘BİZE YARDIM EDİN’
Bir kardeşini siroz hastalığından kaybettiğini ve 2 kardeşinin de aynı hastalığa yakalandığını dile getiren Suna Barık da (16), “Kalacak başka yerimiz yok. Bir an önce evimizin yapılmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, lütfen bir an önce bize yardımcı olun” diye konuştu.

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