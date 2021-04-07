Barın nerede? Barın katliamı ne zaman ve kim tarafından yapıldı?

Meral Akşener ve Mansur Yavaş, dün Twitter hesaplarından ‘Barın Katliamı’nın 31’inci yılı nedeniyle bir paylaşım yaparak, ‘Doğu Türkistan’da yaşanan katliamın acısının halen taze olduğunu’ dile getirdi. Çin'in karşılığı ise "Çin, karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır." oldu. BARIN KATLİAMI NEDİR? İşgalci Çin ordusu 5 Nisan 1990 yılının ramazan ayında Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayetine bağlı Aktu ilçesi Barın kasabasında büyük bir soykırıma imza atmıştı. Barın Katliamı nedir? Barın Katliamı ne zaman oldu?

Barın Katliamı nedir? Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Doğu Türkistan’da yaşanan durumu 'Barın Katliamı' etiketiyle paylaşması Çin'i rahatsız etti. Çin'in Ankara Büyükelçiliği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tehdit etti. Bunun üzerine Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Vatandaşlar da Barın Katliamı nedir? Barın Katliamı ne zaman oldu? gibi soruları sormaya başladı. İşte Barın Katliamı ve Doğu Türkistan'da yaşananlar...

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ABONE OL Barın Katliamı nedir? Barın Katliamı ne zaman oldu? 06.04.2021 18:41:13

Barın Katliamı nedir? Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Doğu Türkistan'da yaşanan durumu 'Barın Katliamı' etiketiyle paylaşması Çin'i rahatsız etti. Çin'in Ankara Büyükelçiliği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı tehdit etti. Bunun üzerine Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Vatandaşlar da Barın Katliamı nedir? Barın Katliamı ne zaman oldu? gibi soruları sormaya başladı. İşte Barın Katliamı ve Doğu Türkistan'da yaşananlar... BARIN KATLİAMI NEDİR? İşgalci Çin ordusu 5 Nisan 1990 yılının ramazan ayında Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayetine bağlı Aktu ilçesi Barın kasabasında büyük bir soykırıma imza atmıştı. Barın halkı Çin'in bölge halkını bekasını yönelik büyük tehdit oluşturan aile planlaması adı altında başlatılan doğum yasağı siyasetinin kaldırması ve Çinliler'in Doğu Türkistan'a gayri meşru göçü ve yerleşiminin durdurulması gibi bir takım haklı taleplerini dile getirmişti.

Bu talepler Çinliler tarafından ret edilmesi üzerine halk buna tepki göstererek sokaklara dökülmüş ve hükümet konağına doğru yürüyüş yapmıştır. Kalabalığın artmasından korku ve telaşa kapılan Çin işgal yönetimi jandarma ve askerleri birliklerini toplayıp masum insanlara karşı ateş açarak karşılık verince Barın halkı da binlerce ağır silahlı işgal ordusuna karşı direnişe geçmiştir. Zeydin Yusuf Liderliğinde başlayan bu direniş hareketi önce sopalarla başlayıp daha sonra da Çinliler'den ellerine geçen silahlarla karşılık vererek direnişini halkı savunma bir meşru müdafaa pozisyonuna getirmiştir. Çin'in başlattığı tek taraflı ve orantısız bu savaş, bölge halkından birçok gencin katılmasıyla milli kurtuluş savaşına dönüşmüştür, durumun gittikçe aleyhine geliştiğini gören Çin yönetimi bölgeye 22 bin 750 silahlı asker, tanklı birlik, helikopter ve uçakları sevk ederek bölgeyi ablukaya almış ve 20 bin nüfusu olan Barın kasabasına doğru büyük bir taarruz başlatarak büyük bir katliam yapmış ve yıkım gerçekleştirmiştir.