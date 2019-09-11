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Barınağın ağzı kum dolunca balıkçılar denize açılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki barınağın girişinin kumla kapanması nedeniyle balıkçılar, teknelerini denize çıkartamıyor - Abana Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdi Sarı: - "Balıkçılık yapan, bu işten evine ekmek götüren arkadaşlarımız mağdur durumda. Kurtulmak isteyen de teknesini karaya oturtup zarar görüyor"

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da balıkçı barınağının ağzı dalgaların taşıdığı kum nedeniyle kapanınca balıkçıların bazıları denize açılamadı.

Önemli geçim kaynağının balıkçılık olduğu ilçede, balıkçı barınağının ağzı, dalgaların taşıdığı kum nedeniyle kapanınca, teknelerin çoğu denize çıkartılamadı.

Bazı balıkçılar, küçük teknelerini güçlükle barınaktan çıkartıp çevredeki barınaklara götürdü.

Ağ yüklü tekneler, sezon başlamasına rağmen "Vira Bismillah" diyemeden barınakta kaldı. Kuma oturan bazı küçük tekneler ise diğer balıkçıların yardımıyla kurtarıldı.

Abana Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdi Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barınağın mendirek kısmındaki teknik hata nedeniyle ağızda her yıl kapanma tehlikesi yaşandığını söyledi.

Teknelerinin, geçmiş yıllarda da barınakta kaldığını belirten Sarı, "Barınakta küçüklü büyüklü 70 civarında tekne var. Bugün 25-30 kayık mahsur durumda. Balıkçılıkla geçimini sağlayan insanlar denize açılamayacak vaziyette. Son 3-4 aydır sezon için hazırlık yapıyoruz. Sezonu açtık ama balık avına çıkamadan mahsur kaldık. Yetkililerimizden sorunun çözülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Balıkçı Mustafa Acar da söz konusu sorundan dolayı mağduriyet yaşadıklarına işaret etti.

Yalnızca küçük sandalların denize açılabildiğini dile getiren Acar, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki birkaç gün içinde en ufak bir fırtınada ağız tamamen giriş ve çıkışlara kapanacak. Bölgemizden geçen ve fırtınaya yakalanan diğer balıkçı arkadaşlarımızın can ve mal güvenlikleri de tehlikeye girecek. Sıkıntımızın giderilmesi için yetkililerimize sesleniyoruz, balıkçılarımıza sahip çıkılsın. Balıkçılık yapan, bu işten evine ekmek götüren arkadaşlarımız mağdur durumda. Kurtulmak isteyen de teknesini karaya oturtup zarar görüyor."

Barınaktan çıkarmak istediği sandalı, mendireğin çıkışında taşlık alana çarpıp hasar gören Nevzat Işık ise yaşadıkları soruna çözüm bulunmasını istedi.

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Abana balık sezonu balıkçı barınağı KASTAMONU mahsur kalan tekneler

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